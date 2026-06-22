Το online gaming στο επίκεντρο: Έρχεται το 4th Greek Online Gaming Day

Στις 25 Ιουνίου, η αγορά Online Betting & Gaming δίνει ραντεβού στο Grand Hyatt Athens.

Η Hellenic Gaming Association (HGA) σε συνεργασία με την CLEON Conferences & Communications διοργανώνει το 4th Greek Online Gaming Day, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, στο Grand Hyatt Athens.

Η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει το κορυφαίο σημείο συνάντησης της ελληνικής και διεθνούς αγοράς Online Betting & Gaming, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της κυβέρνησης, ρυθμιστικών αρχών, αδειοδοτημένων παρόχων, εταιρειών τεχνολογίας, νομικών και συμβουλευτικών εταιρειών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και διακεκριμένους επαγγελματίες και experts του κλάδου. Ο κλάδος του Online Betting & Gaming εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, επηρεαζόμενος από τις τεχνολογικές εξελίξεις, το διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο και την αυξανόμενη ανάγκη για ένα ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον παιχνιδιού. Παράλληλα, ζητήματα όπως η καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού, οι φορολογικές πολιτικές και η συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων του κλάδου.

Μέσα από θεματικές παρουσιάσεις και συζητήσεις υψηλού επιπέδου, το συνέδριο θα αναδείξει τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις στρατηγικές που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον του online betting και gaming τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι εργασίες 4th Greek Online Gaming Day, Greek Online του συνεδρίου θα επικεντρωθούν στις κάτωθι ενότητες:



Welcome Speeches: The Online Betting Industry

Panel I: Economic & Tax Considerations in the Online Betting Industry

Panel II: Illegal Betting - Current Situation, Analysis & Future Outlook

Panel III: The Contribution of Gaming to Media and Sports

Panel IV: Responsible Gaming - Strategies for Player Protection



Ώρα προσέλευσης: 09:00

Ώρα διεξαγωγής: 09:30 - 17:00

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Παύλος Μαρινάκης, Deputy Minister to the Prime Minister and Government Spokesman

Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική

Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Γιώργος Μαυρωτάς, Secretary General for Sport Ministry of Education Religious Affairs & Sport

Αντώνης Βαρθολομαίος, President, Hellenic Gaming Commission

Παναγιώτης Τρισόκκας, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Κύπρου

Χρήστος Παναγόπουλος, President, Hellenic Gaming Association

Κωστής Καπόπουλος, President HOGA

Αντώνιος Αλεξίου, Deputy Director General, Hellenic Gaming Commission

Λευτέρης Αναστασάκης, BoD, Deputy Di Vice President PRIORITY

Γαληνός Γιαγλής, Chief Executive Officer, OCM Digital Media

Στάθης Γεωργόπουλος, Head of Legal, Association of Private National Television Broadcasters (EITISEE)

Νικόλαος Δημητρακόπουλος, Partner, Deloitte Business Solutions S.A.

Χρήστος Μπαρκάς, Head of Fraud Detection, Eurobank

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Chairman, Online Publishers Association

Ισαβέλλα Φράγκου, SVP Sales and Relationship Management, Paidby

Viktoria Müllner, Teamlead Legal Processes & Group - DPO, Interwetten

Φίλιππος Οικονόμου, Sales Engineer - Sports Coach, POPA treasurer

Τάσος Βάσιος, Co-Founder & Head of Compliance, KIVON

Το συνέδριο θα συντονίσει ο κ. Αντώνης Παπαγιαννίδης, Lawyer - Journalist



Sponsors:

Gold: PaidBy

Silver: Egt Digital, Kivon

Bronze: Amusnet, Betarades.gr, Priority

Supporter: ACFE (Association of Certified Fraud Examiners, Greece)



Communication Sponsors: gazzetta, epixeiro

Για την ιστοσελίδα, επισκεφθείτε: 4th Greek Online Gaming Day

Για να δείτε το τελικό πρόγραμμα, επισκεφθείτε: 4th Greek Online Gaming Day

Για να κλείσετε το εισιτήριο σας, επισκεφθείτε: 4th Greek Online Gaming Day

Επικοινωνία:

Κατερίνα Ζουμπούλη | Email: [email protected] |Τηλ. Επικοινωνίας: 2109221717

Η CLEON Conferences & Communications (www.cleon.gr) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πληθώρα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για εταιρείες και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών της κανονιστικής συμμόρφωσης, του ρίσκου και της επιχειρηματικότητας.

O Σύνδεσμος Παρόχων και Προμηθευτών Διαδικτυακών Τυχερών Παιγνίων αντιπροσωπεύει μεγάλο μερίδιο αγοράς αδειοδοτημένων παρόχων και κατασκευαστών διαδικτυακών υπηρεσιών τζόγου στην Ελλάδα.