Το online gaming στο επίκεντρο: Έρχεται το 4th Greek Online Gaming Day
Η Hellenic Gaming Association (HGA) σε συνεργασία με την CLEON Conferences & Communications διοργανώνει το 4th Greek Online Gaming Day, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, στο Grand Hyatt Athens.
Η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει το κορυφαίο σημείο συνάντησης της ελληνικής και διεθνούς αγοράς Online Betting & Gaming, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της κυβέρνησης, ρυθμιστικών αρχών, αδειοδοτημένων παρόχων, εταιρειών τεχνολογίας, νομικών και συμβουλευτικών εταιρειών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και διακεκριμένους επαγγελματίες και experts του κλάδου. Ο κλάδος του Online Betting & Gaming εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, επηρεαζόμενος από τις τεχνολογικές εξελίξεις, το διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο και την αυξανόμενη ανάγκη για ένα ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον παιχνιδιού. Παράλληλα, ζητήματα όπως η καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού, οι φορολογικές πολιτικές και η συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων του κλάδου.
Μέσα από θεματικές παρουσιάσεις και συζητήσεις υψηλού επιπέδου, το συνέδριο θα αναδείξει τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις στρατηγικές που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον του online betting και gaming τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι εργασίες 4th Greek Online Gaming Day, Greek Online του συνεδρίου θα επικεντρωθούν στις κάτωθι ενότητες:
Welcome Speeches: The Online Betting Industry
Panel I: Economic & Tax Considerations in the Online Betting Industry
Panel II: Illegal Betting - Current Situation, Analysis & Future Outlook
Panel III: The Contribution of Gaming to Media and Sports
Panel IV: Responsible Gaming - Strategies for Player Protection
Ώρα προσέλευσης: 09:00
Ώρα διεξαγωγής: 09:30 - 17:00
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Παύλος Μαρινάκης, Deputy Minister to the Prime Minister and Government Spokesman
Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική
Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γιώργος Μαυρωτάς, Secretary General for Sport Ministry of Education Religious Affairs & Sport
Αντώνης Βαρθολομαίος, President, Hellenic Gaming Commission
Παναγιώτης Τρισόκκας, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Κύπρου
Χρήστος Παναγόπουλος, President, Hellenic Gaming Association
Κωστής Καπόπουλος, President HOGA
Αντώνιος Αλεξίου, Deputy Director General, Hellenic Gaming Commission
Λευτέρης Αναστασάκης, BoD, Deputy Di Vice President PRIORITY
Γαληνός Γιαγλής, Chief Executive Officer, OCM Digital Media
Στάθης Γεωργόπουλος, Head of Legal, Association of Private National Television Broadcasters (EITISEE)
Νικόλαος Δημητρακόπουλος, Partner, Deloitte Business Solutions S.A.
Χρήστος Μπαρκάς, Head of Fraud Detection, Eurobank
Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Chairman, Online Publishers Association
Ισαβέλλα Φράγκου, SVP Sales and Relationship Management, Paidby
Viktoria Müllner, Teamlead Legal Processes & Group - DPO, Interwetten
Φίλιππος Οικονόμου, Sales Engineer - Sports Coach, POPA treasurer
Τάσος Βάσιος, Co-Founder & Head of Compliance, KIVON
Το συνέδριο θα συντονίσει ο κ. Αντώνης Παπαγιαννίδης, Lawyer - Journalist
Sponsors:
Gold: PaidBy
Silver: Egt Digital, Kivon
Bronze: Amusnet, Betarades.gr, Priority
Supporter: ACFE (Association of Certified Fraud Examiners, Greece)
Communication Sponsors: gazzetta, epixeiro
Για την ιστοσελίδα, επισκεφθείτε: 4th Greek Online Gaming Day
Για να δείτε το τελικό πρόγραμμα, επισκεφθείτε: 4th Greek Online Gaming Day
Για να κλείσετε το εισιτήριο σας, επισκεφθείτε: 4th Greek Online Gaming Day
Επικοινωνία:
Κατερίνα Ζουμπούλη| Email: [email protected] |Τηλ. Επικοινωνίας: 2109221717
Η CLEON Conferences & Communications (www.cleon.gr) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πληθώρα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για εταιρείες και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών της κανονιστικής συμμόρφωσης, του ρίσκου και της επιχειρηματικότητας.
O Σύνδεσμος Παρόχων και Προμηθευτών Διαδικτυακών Τυχερών Παιγνίων αντιπροσωπεύει μεγάλο μερίδιο αγοράς αδειοδοτημένων παρόχων και κατασκευαστών διαδικτυακών υπηρεσιών τζόγου στην Ελλάδα.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Βραζιλιάνικη οικογένεια έφτιαξε μηχανή που μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε γλυκό: Παράγει έως και 130 λίτρα ανά ώρα
- Το 8ο Θαύμα του Κόσμου: Το υπόγειο δίκτυο των 4.000 χιλιομέτρων που κρύβεται κάτω από τη Σαχάρα
- Μπήκαν σε ξεχασμένο γκαράζ και βρήκαν ιστορικό κόσμημα του 1982 με μόλις 12 χλμ στο κοντέρ