Το λάθος που κρατά πίσω τους πραγματικά φιλόδοξους ανθρώπους (και πώς να το αποφύγεις)

Πώς οι δύσκολες αποφάσεις ξεχωρίζουν όσους πετυχαίνουν και όσους μένουν στάσιμοι στην καριέρα τους

Η φιλοδοξία συχνά θεωρείται βασικό συστατικό για όποιον επιθυμεί να διακριθεί επαγγελματικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα καριέρας, αρκετοί φιλόδοξοι επαγγελματίες πέφτουν σε μια παγίδα που τους μπλοκάρει αθόρυβα: την αδυναμία να δεσμευτούν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

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