5 αθέατα σημάδια των ανθρώπων που δεν αποκαλύπτουν ποτέ όσα σκέφτονται

Οι σκέψεις τους είναι ένα μυστήριο που, ίσως, ούτε ο Ηρακλής Πουαρό δεν θα μπορούσε να λύσει.

Υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν με ανοιχτό βιβλίο και άλλοι που θυμίζουν γρίφο χωρίς λύση.

Οι δεύτεροι σπάνια αποκαλύπτουν τι πραγματικά σκέφτονται, ακόμα κι όταν βρίσκονται ανάμεσα σε φίλους ή συναδέλφους.

Δεν πρόκειται απαραίτητα για μυστικοπάθεια ή έλλειψη εμπιστοσύνης. Συχνά είναι ένας τρόπος να προστατεύουν τον εαυτό τους, να διατηρούν τον έλεγχο των καταστάσεων ή απλώς να επεξεργάζονται τα πάντα εσωτερικά.

Αν και δύσκολα θα τους ακούσεις να εκφράζουν ανοιχτά τις σκέψεις τους, υπάρχουν ορισμένα διακριτικά σημάδια που μπορούν να αποκαλύψουν τη φύση τους.

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