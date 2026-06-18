Γιατί η Ευρώπη σαρώνεται από καύσωνες; - Ο «θόλος ζέστης» και πώς επηρεάζεται ο καιρός στην Ελλάδα

Γιατί η Ευρώπη βιώνει συνεχείς καύσωνες; Μάθετε απλά τι είναι ο «θόλος ζέστης» και πώς αυτός θα επηρεάσει τον καιρό στην Ελλάδα.

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, η Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονο καύσωνα. Αν παρατηρήσουμε τα τελευταία χρόνια, από το 2018 (2018, 2019, 2022, 2023, 2025 και τώρα το 2026), σχεδόν κάθε καλοκαίρι φέρνει ένα σοβαρό κύμα ζέστης στη δυτική πλευρά της ηπείρου. Γιατί όμως έχει γίνει αυτό ο νέος κανόνας;

Σύμφωνα με το meteo.gr. η απάντηση κρύβεται στον συνδυασμό της κλιματικής αλλαγής με τον τρόπο που κινείται ο αέρας στην ατμόσφαιρα. Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι αέριες μάζες είναι ήδη πιο ζεστές από ό,τι παλαιότερα. Έτσι, όταν ο καιρός ευνοεί την άνοδο της θερμοκρασίας, η ζέστη είναι πολύ πιο έντονη και διαρκεί περισσότερο.

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