Η Creative παρουσιάζει την Sound Blaster AE-X

Ήχος υψηλής πιστότητας, flagship εσωτερική κάρτα ήχου για κάθε χρήστη PC.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ CREATIVE NEXUS

Το λογισμικό Creative NEXUS προσφέρει εκτεταμένες δυνατότητες ελέγχου και εξατομίκευσης:

● Ενιαίος έλεγχος μέσω του οικοσυστήματος λογισμικού της Creative

● Παραμετρικός ισοσταθμιστής 10 ζωνών για λεπτομερή ρύθμιση του ήχου

● Αυτόματη ρύθμιση ισοσταθμιστή (Auto EQ) με υποστήριξη για προφίλ ακουστικών που έχουν δημιουργηθεί από την κοινότητα

● Απρόσκοπτος έλεγχος, εγγενής στον υπολογιστή, σε όλες τις εφαρμογές

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρουν ένα επίπεδο εξατομίκευσης που συνήθως συναντάται μόνο σε προηγμένες εγκαταστάσεις ήχου — και τώρα είναι συγκεντρωμένα σε μια ενιαία διεπαφή.

Το Creative NEXUS θέτει τον ακριβή έλεγχο στο επίκεντρο της εμπειρίας, με παραμετρικό ισοσταθμιστή (EQ) και αυτόματο ισοσταθμιστή (Auto EQ) για εξατομικευμένη ρύθμιση ειδικά για ακουστικά.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΕ ΤΟ SOUND BLASTER ACOUSTIC ENGINE

Το Sound Blaster AE-X υποστηρίζεται επίσης από το Sound Blaster Acoustic Engine της Creative, βελτιώνοντας την ποιότητα του ήχου τόσο στον τομέα της ψυχαγωγίας όσο και της παραγωγικότητας:

● Surround — Επεκτείνει το ηχητικό πεδίο για μια καθηλωτική ακουστική εμπειρία

● Crystalizer — Αποκαθιστά τις λεπτομέρειες που χάνονται στον συμπιεσμένο ήχο

● Bass — Παρέχει βαθιές, ελεγχόμενες χαμηλές συχνότητες

● Smart Volume — Διατηρεί σταθερά επίπεδα ήχου σε όλες τις εφαρμογές

● Dialog Plus — Βελτιώνει την καθαρότητα της φωνής σε ταινίες και περιεχόμενο

Τεχνικές προδιαγραφές

Ηχητικές επιδόσεις

• DAC: ESS SABRE DAC (ES9039Q2M)

• Signal-to-Noise Ratio (SNR): Έως και 130 dB

• Ποιότητα αναπαραγωγής: 32-bit / 384 kHz (PCM)

• Ανάλυση ηχογράφησης: 24-bit / 192 kHz (PCM)

• Υποστήριξη DSD: Έως και DSD256

• Υποστήριξη ASIO: ASIO 2.3 (αναπαραγωγή με χαμηλό latency)

Ακουστικά & Ενισχυτής

• Ειδικός, διακριτός ενισχυτής ακουστικών

• Σχεδιασμένος για να τροφοδοτεί απαιτητικά ακουστικά υψηλής αντίστασης

Συνδεσιμότητα

• 1 × 3.5 mm έξοδος ακουστικών

• 1 × 3.5 mm Mic-in / Line-in

• 2 × RCA Line-out (Left / Right)

• 1 × Optical (TOSLINK) Input

• 1 × Coaxial SPDIF Output

• 1 × HD Audio Front Panel Connector

Λογισμικό & Εξατομίκευση

• Εφαρμογή Creative NEXUS

• Παραμετρικός ισοσταθμιστής 10 ζωνών

• Auto EQ (υποστήριξη για προφίλ ακουστικών που έχουν δημιουργηθεί από την

• κοινότητα)

• Σουίτα Sound Blaster Acoustic Engine

Διαθεσιμότητα

Η Sound Blaster AE-X κοστίζει 194.99€ και είναι διαθέσιμη από σήμερα μέσω του https://en.creative.com/ . Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα στα καταστήματα λιανικής πώλησης της χώρας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.