Αυτές είναι οι πιο βρώμικες παραλίες της Ευρώπης - «Πρωταθλήτρια» η Αλβανία!

Μια νέα έκθεση αποκάλυψε τις πιο βρώμικες παραλίες της Ευρώπης, όπου η ποιότητα των υδάτων χαρακτηρίζεται ως «κακή»

Αν έχεις κλείσει διακοπές στην Αλβανία αυτό το καλοκαίρι, ίσως να θέλεις να το ξανασκεφτείς πριν βουτήξεις στη θάλασσα.

Μια νέα έκθεση αποκάλυψε τις πιο βρώμικες παραλίες της Ευρώπης, όπου η ποιότητα των υδάτων χαρακτηρίζεται ως «κακή».

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