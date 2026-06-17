Η Dara στο Reader: «Η Eurovision είναι σαν τους Ολυμπιακούς - Όταν έχεις όραμα, το μυαλό δεν μπορεί να σβήσει»

Η νικήτρια της Eurovision 2026, Dara, μιλάει στο Reader, λίγο πριν τα MAD VMA, για το Bangaranga, το ξεκίνημα και την πορεία της στη μουσική, τους haters και όχι μόνο.

Τον Μάιο η εντυπωσιακή Dara έκανε όλη την Ευρώπη να χορεύει στους ρυθμούς του ξεσηκωτικού Bangaranga, κερδίζοντας στη Eurovision 2026 και λίγο πριν ανέβει στη σκηνή των MAD VMA 2026 σήμερα (17/6) μιλάει στο Reader για την περίοδο της προετοιμασίας πριν τη Βιέννη, αλλά και για το μήνυμα του Bangaranga, το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Panik Records.

Ακόμα η Dara θυμάται τα πρώτα της βήματα το 2015 όταν πήγε σε ηλικία 17 ετών σε οντισιόν του X-Factor στη Βουλγαρία και μας λέει ποιο ήταν το μεγάλο ψέμα που είχε πει τότε.

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