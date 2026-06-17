Ο πιο άσχημος καρχαρίας του κόσμου απαθανατίστηκε: «Ούτε η μητέρα του δεν θα τον αγαπούσε»

Οι επιστήμονες εξέταζαν πλάνα που είχαν καταγραφεί κοντά σε ένα υποθαλάσσιο βουνό κοντά στο νησί Τζάρβις το 2019, όταν εντόπισαν το εξαιρετικά σπάνιο αυτό ζώο.

Ένας καρχαρίας-καλικάντζαρος (goblin shark) εντοπίστηκε ζωντανός στο φυσικό του περιβάλλον – και μάλιστα όχι μία, αλλά δύο φορές. Οι επιστήμονες εξέταζαν πλάνα που είχαν καταγραφεί κοντά σε ένα υποθαλάσσιο βουνό (seamount) κοντά στο νησί Τζάρβις το 2019, όταν εντόπισαν το εξαιρετικά σπάνιο αυτό ζώο.

Στη συνέχεια, μια δεύτερη παρατήρηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αποστολής στην Τάφρο της Τόνγκα το 2024. Μέχρι σήμερα, αυτά τα πλάσματα είχαν παρατηρηθεί μόνο αφού πιάνονταν σε αλιευτικές πετονιές και μεταφέρονταν στην επιφάνεια, όπου πέθαιναν λίγο αργότερα.

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