«Κρυστάλινα» τα νερά της Ελλάδας: 2η στην Ευρώπη σε ποιότητα κολύμβησης - Η χώρα που παίρνει την πρωτιά

Στην κορυφαία τριάδα των καθαρότερων νερών της Ευρώπης βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA).

Στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης παραμένει η Ελλάδα όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA) για το 2025. Η έρευνα βασίζεται στα στοιχεία που συλλέγουν και υποβάλλουν 27 ευρωπαϊκές χώρες, η Αλβανία και η Ελβετία στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα Ύδατα Κολύμβησης και αφορά περίπου 22.000 σημεία κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση δύο βασικούς μικροβιολογικούς δείκτες, το βακτήριο Escherichia coli (E. coli) και τους εντερικούς εντερόκοκκους, οι οποίοι αποτελούν δείκτες πιθανής κοπρανώδους ρύπανσης και ενδεχόμενου κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Οι εθνικές αρχές πραγματοποιούν δειγματοληψίες καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, ενώ κάθε σημείο παρακολουθείται βάσει αυστηρού προγράμματος ελέγχων που προβλέπει τουλάχιστον τέσσερις δειγματοληψίες ανά σεζόν.

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