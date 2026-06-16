Electronet: Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Ιουνίου
Ο Κύκλος Εργασίας ανήλθε στα 85,7 εκ, παρουσιάζοντας μία αύξηση κατά 2,2%. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας (9,57 εκ) υπερκαλύπτουν το σύνολο των υποχρεώσεών της (6,9 εκ) και η Καθαρή Θέση ξεπέρασε τα 10,8 εκ ευρώ.
Οι μέτοχοι επανεξέλεξαν, με την προσθήκη δύο νέων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο με καθολική αποδοχή και έδωσαν την έγκρισή τους για τη συνέχιση του προγράμματος παροχής χρηματοδότησης στα μέλη του δικτύου της Electronet AE για την ανακαίνιση των φυσικών καταστημάτων τους, με βάση το ολικό rebranding.
Η Electronet AE το 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας, σε συνεργασία με τους προμηθευτές συνεργάτες της, προχώρησε σε μια σειρά προωθητικών ενεργειών, επιβράβευσης των πελατών της για τις αγορές τους σε διάφορες προϊοντικές κατηγορίες, μέσω των ανακαινισμένων και μοντέρνων καταστημάτων και του αναβαθμισμένο λειτουργικά e-shop electronet.gr.
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