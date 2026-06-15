Πώς να επιβιώσετε σε μια πολύωρη πτήση

Tips για να κάνετε πιο εύκολο το πολύωρο ταξίδι σας με το αεροπλάνο.

Τα μεγάλα ταξίδια είναι συναρπαστικά και αποτελούν την ευκαιρία να γνωρίσουμε διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες. Ωστόσο, συνήθως απαιτούν να πάρουμε μία ή και περισσότερες μεγάλες πτήσεις.

Οι πολλές ώρες στον αέρα μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα κουραστικές στην οικονομική θέση αν δεν είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Από την επιλογή της σωστής θέσης μέχρι το κατάλληλο ντύσιμο, υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να κάνετε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο και ξεκούραστο. Δείτε παρακάτω χρήσιμες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε στον προορισμό σας με μεγαλύτερη άνεση και λιγότερη ταλαιπωρία.

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