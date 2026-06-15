Εκείνο το χωριό στον Πάρνωνα που γίνεται το πιο cool spot του καλοκαιριού μας

Η Βαμβακού γίνεται το πιο cool spot του καλοκαιριού με μουσική, γεύσεις και δωρεάν εμπειρίες.

Αν ακόμη έχετε την αίσθηση ότι τα πιο δυνατά καλοκαιρινά events συμβαίνουν μόνο στα νησιά και τους παραθαλάσσιους προορισμούς, η Βαμβακού Λακωνίας θα σας διαψεύσει. Το μικρό χωριό του Πάρνωνα ετοιμάζει όλα όσα θες. Μουσική, γαστρονομία, δημιουργικά workshops, φύση. Με λίγα λόγια το Vamvakou Experience Festival 2026 επιστρέφει στις 4 και 5 Ιουλίου με ελεύθερη είσοδο.

Για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, η Βαμβακού μεταμορφώνεται σε ένα φεστιβαλικό σκηνικό όπου η παράδοση κάνει reboot και συναντά τη σύγχρονη κουλτούρα. Τα σοκάκια γίνονται χώροι δράσης, η πλατεία μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης και το βουνό φιλοξενεί εμπειρίες που δύσκολα συναντά κανείς σε ένα τυπικό καλοκαιρινό φεστιβάλ. Το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, αλλά έχει κλείνει το μάτι στη νέα γενιά. Graphic Novel με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, stand-up comedy με τον Κώστα Μαλιάτση, δημιουργικά workshops, δράσεις στη φύση και εμπειρίες που συνδέουν τον ψηφιακό κόσμο με τις παραδόσεις του τόπου συνθέτουν ένα πρόγραμμα που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Η γαστρονομία αποκτά τον ρόλο που της αξίζει. Από εργαστήρια ζυθοποίησης και παραδοσιακές συνταγές μέχρι live cooking στην καρδιά του χωριού, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Βαμβακού και μέσα από τις γεύσεις της. Και φυσικά, κανένα φεστιβάλ δεν ολοκληρώνεται χωρίς μουσική. Η μεγάλη συναυλία της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά το βράδυ του Σαββάτου αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο highlight του διημέρου, μετατρέποντας το χωριό σε ένα τεράστιο sing along κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό! Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα μέρος που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα αναζωογόνησης της ελληνικής περιφέρειας. Η Βαμβακού δεν επενδύει στη νοσταλγία για το χωριό. Δημιουργεί νέους λόγους για να το επισκεφθείς, να το γνωρίσεις και ίσως να επιστρέψεις.

Το πιο cool στοιχείο του Vamvakou Experience Festival 2026 είναι ότι δεν ακολουθεί τις τάσεις, αλλά δημιουργεί τις δικές του.