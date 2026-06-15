TCL: Ο Robert Pirès επισκέφθηκε την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής κλιματιστικών

Ο θρύλος της Arsenal, Robert Pirès, επισκέφθηκε τη μονάδα παραγωγής κλιματιστικών της TCL στο Guangzhou της Κίνας, αποκτώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των τεχνολογιών που διαμορφώνουν το μέλλον του έξυπνου και υγιεινού αέρα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις παραγωγής, στα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης και στα εργαστήρια δοκιμών της TCL Air Conditioner, όπου παρουσιάστηκαν οι καινοτομίες της εταιρείας στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε το νέο TCL FreshIN 3.0 Ultra AI Healthy Sleep Air Conditioner, το οποίο αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ενός πιο άνετου και υγιεινού περιβάλλοντος στο σπίτι. Το νέο μοντέλο διαθέτει αισθητήρα ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων, σύστημα ανανέωσης αέρα διπλής κυκλοφορίας και δυνατότητα φωνητικού ελέγχου μέσω AI, ενώ ενσωματώνει τη λειτουργία AI SleepEye, η οποία αναγνωρίζει τις συνθήκες ύπνου και προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία και τη ροή αέρα για μεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, προσφέρει παροχή φρέσκου αέρα έως 60 m³/ώρα και προηγμένο σύστημα καθαρισμού αέρα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο υγιεινού εσωτερικού περιβάλλοντος.

Ως πρώην αθλητής κορυφαίου επιπέδου, ο Robert Pirès αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η ποιότητα του αέρα και η ξεκούραση για την καθημερινή ευεξία και αποκατάσταση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις λειτουργίες του νέου μοντέλου και να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης και της άνεσης στο σπίτι.

Ο Pirès επισκέφθηκε επίσης τα εργαστήρια δοκιμών της TCL Air Conditioner, καθώς και τις εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου και πλέον αυτοματοποιημένου παραγωγικού κέντρου της εταιρείας, το οποίο υλοποιήθηκε με επένδυση σχεδόν 2 δισ. γουάν (περίπου 275 εκατ. δολάρια). Εκεί ενημερώθηκε για τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζει η εταιρεία. Μεταξύ άλλων, παρακολούθησε δοκιμές λειτουργίας σε ακραίες θερμοκρασίες έως και -30°C, καθώς και μετρήσεις εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων θορύβου, που φτάνουν τα 16 dB, αναδεικνύοντας την έμφαση της TCL στην αξιοπιστία, την απόδοση και την άνεση των προϊόντων της.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στις αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις παραγωγής της TCL Air Conditioner, όπου παρουσιάστηκαν οι τεχνολογίες ψηφιακής διαχείρισης και τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν τη λειτουργία του εργοστασίου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πλέον αυτοματοποιημένο παραγωγικό κέντρο της εταιρείας, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 8 εκατομμυρίων κλιματιστικών. Χάρη στο AI Big Data Supercomputing Center και τις προηγμένες αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής, η μονάδα είναι σε θέση να παράγει ένα ολοκληρωμένο κλιματιστικό κάθε επτά δευτερόλεπτα, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της TCL στους τομείς της ψηφιοποίησης, της ευφυούς παραγωγής και της βιομηχανικής καινοτομίας.

Μέσα από τη συνεχή επένδυση στην καινοτομία, η TCL ενισχύει τη θέση της ως ένας από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων κλιματισμού διεθνώς. Σήμερα, η TCL Air Conditioner διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 38 εκατομμυρίων μονάδων και κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγέων κλιματιστικών παγκοσμίως. Παράλληλα, υλοποιεί ένα φιλόδοξο πενταετές σχέδιο μετασχηματισμού, με στόχο να εξελιχθεί από κατασκευαστής κλιματιστικών σε πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων αέρα, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες που συνδυάζουν άνεση, ενεργειακή αποδοτικότητα και βελτιωμένη ποιότητα ζωής για τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.