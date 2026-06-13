«Δεν είχα χώρο να αναπνεύσω»: Δύο γκέι αγόρια εξιστορούν πώς είναι να μεγαλώνεις «διαφορετικός» στην επαρχία

Ο 23χρονος Μιχάλης από τη Σύρο και ο 24χρονος Νίκος από το Αγρίνιο περιγράφουν στο Reader, λίγο πριν το φετινό Pride πώς είναι να μεγαλώνει ένα queer παιδί στην επαρχία.

Tι είναι καν η διαφορετικότητα; Ποιος την ορίζει και σε τι βαθμό; Είσαι διαφορετικός μόνο και μόνο αν σ΄αρέσουν οι άντρες, οι γυναίκες, και τα δύο ή όλα τα φύλα, ή αν δεν νιώθεις ο εαυτός σου στο σώμα που γεννήθηκες; Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κοινωνία, αν είσαι και προσδιορίζεσαι ως κάτι πέρα από straight σε αντιμετωπίζει αυτόματα διαφορετικά, κάτι «μη κανονικό». Ναι μέχρι και σήμερα, παντού, αλλά ειδικά στις πιο κλειστές κοινωνίες, όπως μια επαρχία.

«Τι είμαστε, τίποτα γυναικωτοί;». «Αν είσαι άνδρας και κλαις, τότε μάλλον είσαι π@@στης». Αυτές και άλλες τόσες φράσεις αποτελούσαν καθημερινότητα για τον Μιχάλη και τον Νίκο, που μεγάλωσαν ως γκέι αγόρια στην ελληνική επαρχία, όχι πολλά χρόνια πριν, μόλις την προηγούμενη δεκαετία.

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