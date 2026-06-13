Βάζεις πολλά ξυπνητήρια; Οι ειδικοί εξηγούν γιατί πρέπει να σταματήσεις

Όπως όλα δείχνουν, η συνήθεια αυτή σε κάνει να νιώθεις τελικά πιο κουρασμένη.

Για πολλούς ανθρώπους, το πρωινό ξύπνημα είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας. Μετά από έναν βαθύ ύπνο, η ιδέα να εγκαταλείψουμε τη ζεστασιά και την άνεση του κρεβατιού μοιάζει σχεδόν αδύνατη. Έτσι, δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταφεύγουν στη λύση των πολλαπλών ξυπνητηριών. Ωστόσο, όσο αθώο κι αν φαίνεται το κουμπί της αναβολής, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συνήθεια αυτή επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, την ενέργεια και τη διάθεσή μας περισσότερο απ΄όσο φανταζόμαστε.

Η συνήθεια των πολλαπλών αφυπνίσεων διαταράσσει τον φυσικό κύκλο του ύπνου, ιδιαίτερα όταν συμβαίνει κατά τη φάση REM, η οποία είναι καθοριστική για την αποκατάσταση του οργανισμού, τη μάθηση και τη μνήμη. Σύμφωνα με ειδικούς, οι συνεχείς διακοπές μπορεί να προκαλέσουν αυτό το δυσάρεστο αίσθημα αποπροσανατολισμού και κόπωσης που αρκετοί βιώνουν μόλις ανοίξουν τα μάτια τους.

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