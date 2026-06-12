Αυτός είναι ο νούμερο ένα γαστρονομικός προορισμός στον κόσμο για το 2026

Το Time Out αποκαλύπτει τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς παγκοσμίως για το 2026. Δείτε σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα.

Το φαγητό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας, είτε πρόκειται για τοπικές παραδοσιακές γεύσεις και street food είτε για ένα γεύμα σε βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο. Γι' αυτό τον λόγο, το περιοδικό Time Out έκανε και φέτος μια παγκόσμια έρευνα σε χιλιάδες κατοίκους πόλεων για να δημοσιεύσει μια λίστα με τις 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό αυτή τη στιγμή.

Οι ντόπιοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν την ποιότητα, την ποικιλία και τη σχέση ποιότητας-τιμής (value for money) φαγητού στην περιοχή τους. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις τους συνδυάστηκαν με τις ψήφους μιας επιτροπής ειδικών γαστρονομίας του Time Out. Δείτε ποια πόλη κατέκτησε την κορυφή και σε ποια θέση βρέθηκε η Αθήνα.

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