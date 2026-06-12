Η TUDOR μαζί με τους κορυφαίους trail runners του κόσμου

Οι αθλητές του ορεινού τρεξίματος (trail running) ωθούν το σώμα και το μυαλό τους στα απόλυτα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Τη στιγμή που οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να σταματήσουν, εκείνοι μόλις έχουν ξεκινήσει. Σε διαδρομές με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα υψομετρικής ανάβασης, σε στενά ορεινά μονοπάτια και σε εξαντλητικούς αγώνες άνω των 150 χιλιομέτρων, δοκιμάζουν καθημερινά τα όρια της φυσικής και ψυχικής αντοχής.

Σήμερα, τέσσερις από τους κορυφαίους δρομείς ορεινών υπεραποστάσεων εντάσσονται στην οικογένεια της TUDOR.

Το να διανύσει κανείς 100 χιλιόμετρα μοιάζει ήδη αδιανόητο, πόσο μάλλον 171 χιλιόμετρα με περισσότερα από 10 χιλιόμετρα ανάβασης. Για τους περισσότερους ανθρώπους κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο. Για την Courtney Dauwalter, τη Miao Yao, τον Rémi Bonnet και τον Baptiste Chassagne όμως, είναι ακριβώς αυτό για το οποίο γεννήθηκαν. Εκεί βρίσκουν το νόημα και τον σκοπό τους. Η νοοτροπία τους είναι αυτή που τους επιτρέπει να ξεπερνούν διαρκώς όσα οι άλλοι θεωρούν ακατόρθωτα.

Οι τέσσερις αυτοί αθλητές αποτελούν πλέον μέλη της οικογένειας της TUDOR, καθώς ενσαρκώνουν απόλυτα το πνεύμα του “Born To Dare”. Δεν συγκαταλέγονται μόνο στους κορυφαίους αθλητές του ορεινού τρεξίματος, αλλά ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές παγκοσμίως, ανεξαρτήτως αθλήματος.

Οι ελίτ αθλητές μπορεί να μη φορούν μηχανικά ρολόγια την ώρα του αγώνα, όμως ένα ρολόι TUDOR συμβολίζει το πνεύμα τόλμης, υπέρβασης και ψυχικής δύναμης που τους οδηγεί πέρα από τα όριά τους, ένα πνεύμα που εκπροσωπούν σήμερα και οι τέσσερις κορυφαίοι δρομείς που φορούν πλέον TUDOR.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ TRAIL RUNNERS ΤΗΣ TUDOR

Η Courtney Dauwalter θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία των υπεραποστάσεων, γνωστή για την ασύγκριτη αντοχή και την ψυχική της δύναμη. Έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από νίκες σε εμβληματικούς αγώνες όπως το Moab 240 Endurance Run και το Western States Endurance Run, ενώ το 2023 πέτυχε ένα ιστορικό triple με νίκες στα Western States, Hardrock 100 και Ultra-Trail du Mont-Blanc μέσα στην ίδια χρονιά. Με αυθεντικό χαρακτήρα και μοναδική αγωνιστική προσέγγιση, έχει επαναπροσδιορίσει τα όρια των υπεραποστάσεων.

Η Miao Yao αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της παγκόσμιας σκηνής των υπεραποστάσεων. Έγινε γνωστή διεθνώς το 2018, όταν κατέκτησε τους τίτλους UTMB-CCC Champion και UTWT Annual Champion σε ηλικία μόλις 21 ετών. Με συνεχόμενες νίκες στο UTMB-OCC το 2024 και το 2025, ξεχωρίζει για την ικανότητά της να συνδυάζει την ταχύτητα του μαραθωνίου με την αντοχή των ορεινών υπεραποστάσεων, εμπνέοντας μια νέα γενιά αθλητριών.

Ο Rémi Bonnet είναι ένας από τους κορυφαίους ορεινούς δρομείς παγκοσμίως, με πολλαπλούς τίτλους στο Golden Trail World Series και σημαντικές διακρίσεις σε αγώνες vertical kilometre. Γνωστός για την εκρηκτική του δύναμη στις αναβάσεις και την τεχνική του ακρίβεια, έχει κατακτήσει εμβληματικούς αγώνες όπως το Zegama-Aizkorri, αποτελώντας σημείο αναφοράς στο ορεινό τρέξιμο.

Ο Baptiste Chassagne αποτελεί ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα του trail running. Ξεχώρισε μέσα από την εντυπωσιακή του παρουσία στο Ultra-Trail du Mont-Blanc, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να σταθεί απέναντι στην ελίτ του αθλήματος. Η δεύτερη θέση του στο UTMB και η νίκη του στο Diagonale des Fous το 2025 επιβεβαιώνουν τη δυναμική του ως ενός από τους σημαντικότερους μελλοντικούς πρωταγωνιστές του χώρου.

TUDOR: “BORN TO DARE”

Πριν από μία δεκαετία, η TUDOR παρουσίασε την καμπάνια “Born To Dare”, μία φιλοσοφία που αποτυπώνει τόσο την ιστορία όσο και τη σύγχρονη ταυτότητα της μάρκας. Εκφράζει το πνεύμα ανθρώπων που πέτυχαν το εξαιρετικό στη στεριά, στον πάγο, στον αέρα και κάτω από το νερό, έχοντας ένα ρολόι TUDOR στον καρπό τους.

Παράλληλα, αντανακλά το όραμα του Hans Wilsdorf, ιδρυτή της TUDOR, ο οποίος δημιούργησε ρολόγια ικανά να αντέχουν στις πιο ακραίες συνθήκες — ρολόγια σχεδιασμένα για όσους τολμούν περισσότερα.

Η φιλοσοφία αυτή εκφράζει και τη μοναδική προσέγγιση της TUDOR στην ωρολογοποιία, η οποία την έχει καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στον κλάδο. Το πνεύμα “Born To Dare” υποστηρίζεται διεθνώς μέσα από κορυφαίες συνεργασίες και ambassadors, των οποίων τα επιτεύγματα αποτελούν άμεση συνέπεια μιας τολμηρής στάσης ζωής.