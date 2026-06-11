«Πετάει Πετάει»: Η κλασική φάρσα απογειώνεται στο Θέατρο Αλέα

Η κωμωδία «Πετάει Πετάει» προσγειώνεται στο Θέατρο Αλέα με γέλιο, έρωτες και ανατροπές.

Η σπαρταριστή κωμωδία «ΠΕΤΑΕΙ ΠΕΤΑΕΙ» σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσιας Παναγοπούλου και διασκευή των Στέλιου Παπαδόπουλου & Γιώργου Βάλαρη, “προσγειώνεται” στο θερινό Θέατρο Αλέα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αυτό το καλοκαίρι με ένα νεανικό και ταλαντούχο «πλήρωμα».

Στην Ελληνική απόδοση της κλασικής φάρσας του Γάλλου Marc Camoletti «BOEING BOEING», ο Μάνος (Αλέξανδρος Μαρτίδης) ένας σύγχρονος playboy και πετυχημένος αρχιτέκτονας, παίζει σε τριπλό ταμπλό το επικίνδυνο χόμπι της πολυγαμίας με 3 όμορφες αεροσυνοδούς: την Τουρκάλα Χούλια (Κατερίνα Μπαξεβανάκη), την Ιταλίδα Γκαμπριέλα (Ειρήνη Τάσσου) και την Γερμανίδα Γκρέτχεν (Δήμητρα Δερζέκου), που οι πτήσεις τους τις φέρνουν καθημερινά - αλλά χώρια - στην ερωτική του φωλιά.

Όλα ανατρέπονται όμως τη μέρα που ο παιδικός φίλος του από την Κρήτη, ο ερωτύλος σύντεκνος Σήφης (Θανάσης Βισκαδουράκης) τον επισκέπτεται μετακομίζοντας στην Αθήνα, την ίδια ημέρα που αναπάντεχα αλλάζει το πρόγραμμα πτήσεων των τριών αεροσυνοδών και ξαφνικά θα πρέπει να μείνουν στην ερωτική φωλιά την ίδια ημέρα, χωρίς φυσικά να γνωρίζει η μία την ύπαρξη της άλλης…

Η έμπιστη και πανέξυπνη οικονόμος αλλά και φύλακας άγγελος του Μάνου η δαιμόνια Κούλα (Δήμητρα Κολλά) και ο επιστήθιος φίλος του, καλούνται να πάρουν στα χέρια τους την ανεξέλεγκτη κατάσταση που οδηγεί σε ξεκαρδιστικές και απρόβλεπτες κωμικές ανατροπές με αποκορύφωμα το απογειωτικό και ανατρεπτικό… φινάλε!!

Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Βισκαδουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Δήμητρα Κολλά, Ειρήνη Τάσσου, Κατερίνα Μπαξεβανάκη, Δήμητρα Δερζέκου.

Συντελεστές

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Βάσια Παναγοπούλου

Διασκευή: Στέλιος Παπαδόπουλος & Γιώργος Βάλαρης

Σκηνικά - Κοστούμια: Ανθή Πετρουλάκη

Μουσική Επιμέλεια: Μάνος Αντωνιάδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γεωργία Γιαννουλάκη

Φωτογραφίες & video: Νίκος Τσίρος urban_cat_studio_photography

Παραγωγή: ΘΕΑΤΡΟ ΨΥΡΡΗ

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Σημείωμα σκηνοθέτη

Έχω χαρά που συναντιέμαι και πάλι με άξιους ηθοποιούς και μαζί βάζουμε ένα μεγάλο στοίχημα αφού η παράσταση που ετοιμαζόμαστε να “προσγειώσουμε” βασίζεται σε μια διεθνώς επιτυχημένη κωμωδία, ένα είδος δύσκολο αλλά τόσο μα τόσο πολύτιμο στις σημερινές συνθήκες που μας κάνουν να αναζητούμε σαν όαση τη χαρά και το γέλιο. Η φαρσοκωμωδία, είναι ένα δύσκολο είδος και απαιτεί δεξιοτεχνία, ρυθμό και μαθηματική εκτέλεση από τους ηθοποιούς. Το θέατρο Αλέα συστήθηκε μόλις πέρσι στο θεατρόφιλο κοινό και φιλοδοξεί να κάνει τα καλοκαίρια μας στην πόλη θεατρικά και μαγικά. Είναι τιμή μου που κλήθηκα να αναλάβω την καλλιτεχνική διεύθυνση αυτού του θεάτρου αφού το θέατρο παραμένει σταθερά η μεγάλη μου αγάπη.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα και την ιστορία του έργου:

Η διασκεδαστική κωμωδία “Boeing-Boeing” του Γάλλου Μαρκ Καμολετί, που μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο, είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο Παρίσι της δεκαετίας του ‘60 και την είχε επαινέσει ακόμα κι o αυστηρός κριτικός Ζαv-Ζακ Γκοτιέ της “Φιγκαρό”. Στην Ελλάδα ανέβηκε για πρώτη φορά το 1962, με τον τίτλο “Κορίτσια.. στον Αέρα”, από τo θίασo τoυ Δημήτρη Χoρv και της Μάρως Κοντού. Αργότερα ανέβηκε από τον Γιάννη Μπέζο, τον Παύλο Χαϊκάλη και τη Ναταλία Τσαλίκη με τον τίτλο «Φουλ της Ντάμας». Παρουσιάστηκε στη διασκευή των Στέλιου Παπαδόπουλου & Γιώργου Βάλαρη με τον τίτλο «Πετάει Πετάει» στο θέατρο Χυτήριο το 2016 όπου και παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία για τρεις συνεχόμενες σεζόν.

Ο Μαρκ Καμολετί (1923-2003) έγραψε πάνω από 40 θεατρικά έργα και πήρε τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής στη Γαλλία. Το «Boeing-Boeing», η πρώτη μεγάλη διεθνής επιτυχία του, παίχτηκε επί επτά χρόνια και έκανε 2000 παραστάσεις στο πρώτο του ανέβασμα στο Λονδίνο. Έτσι, μπήκε στο Βιβλίο Γκίνες ως το πιο πολυπαιγμένο Γαλλικό έργο διεθνώς. Στην ταινία παραγωγής της Παραμάουντ πρωταγωνίστησαν ο Τζέρι Λούις, ο Τόνι Κέρτις και η Θέλμα Ρίττερ.

Πετάει Πετάει του Marc Camoletti

σε σκηνοθεσία Βάσιας Παναγοπούλου

Πληροφορίες

Θέατρο «Αλέα»

Πειραιώς 107 - Τηλ.: 210 3243333 & 6993287080

Προπώληση: Αγορά εισιτηρίων στο more.com

Έναρξη παραστάσεων: Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

Παραστάσεις: Παρασκευή 21.15 μ.μ., Σάββατο στις 21.15 μ.μ., Κυριακή στις 21.15 μ.μ.

Διάρκεια: 120 λεπτά (με διάλειμμα)