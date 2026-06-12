Αν έχετε πονοκέφαλο αφού φάτε παγωτό, η επιστήμη έχει μια εξήγηση και μια προειδοποίηση

Ο έντονος πόνος στο κεφάλι όταν καταναλώνουμε γρήγορα κάτι παγωμένο είναι ένα κοινό φαινόμενο, το οποίο όμως μπορεί να κρύβει σημαντικές πληροφορίες για την υγεία μας.

Κλινικά γνωστό ως «πονοκέφαλος από ψυχρό ερέθισμα», το πάγωμα του εγκεφάλου προκαλείται από την υπερβολικά γρήγορη ψύξη του ουρανίσκου ή του πίσω μέρους του λαιμού, σύμφωνα με τη νευρολόγο Αμάλ Στάρλινγκ. Όταν η θερμοκρασία πέφτει απότομα, τα αιμοφόρα αγγεία της περιοχής συστέλλονται και στη συνέχεια διαστέλλονται ταχύτατα για να αποκαταστήσουν τη ροή του αίματος.

Οι νευρικές ίνες που ανιχνεύουν αυτή τη διαδικασία συνδέονται με το τρίδυμο νεύρο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον πόνο στο πρόσωπο και το μέτωπο. Έτσι, ο εγκέφαλος μεταφράζει το ερέθισμα από το στόμα ως πονοκέφαλο. Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή, καθώς η γρήγορη κατάποση παγωμένων ποτών μπορεί να προκαλέσει ακόμα και αρρυθμίες, κυρίως σε μεσήλικες άνδρες.

Η γενετική σύνδεση και η προειδοποίηση για ημικρανίες

Η Ιρένε Τόλντο, καθηγήτρια νευρολογίας, ανέλυσε μελέτες τεσσάρων δεκαετιών και διαπίστωσε ότι αυτή η αντίδραση στο κρύο είναι συχνά κληρονομική. Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο, όμως, είναι η στενή σχέση της με τις ημικρανίες.

Έρευνες δείχνουν ότι όσοι έχουν προδιάθεση για ημικρανίες βιώνουν αυτό το «πάγωμα» με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Ήδη από τη δεκαετία του '70, μελέτη έδειχνε ότι το 93% των ασθενών με ημικρανίες εμφάνιζε αυτόν τον πόνο, σε αντίθεση με μόλις το ένα τρίτο των ανθρώπων χωρίς τη συγκεκριμένη πάθηση.

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι ένας ασυνήθιστα δυνατός πόνος από το κρύο μπορεί να αποτελεί ένδειξη αδιάγνωστης ημικρανίας σε ενήλικες και παιδιά, δεδομένου ότι πάνω από τους μισούς πάσχοντες δεν έχουν συμβουλευτεί ποτέ ειδικό.

Επειδή οι κρίσεις ημικρανίας είναι απρόβλεπτες, οι ερευνητές χρησιμοποιούσαν επί χρόνια το παγωτό στα εργαστήρια ως ιδανικό «προσομοιωτή» για να μελετήσουν σε πραγματικό χρόνο πώς λειτουργεί το τρίδυμο νεύρο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

Συμβουλές για την ανακούφιση του πόνου

Για να αποφευχθεί ο πόνος, οι ειδικοί συνιστούν να καταναλώνουμε τα παγωμένα επιδόρπια με αργό ρυθμό, αφήνοντας λίγα δευτερόλεπτα ανάμεσα στις κουταλιές ώστε να ανακτά ο ουρανίσκος τη θερμοκρασία του.

Αν ο πόνος έχει ήδη εμφανιστεί, η Dr. Στάρλινγκ συμβουλεύει να πιέσουμε το κάτω μέρος της γλώσσας ή τον αντίχειρα πάνω στον ουρανίσκο για να μεταφέρουμε άμεσα θερμότητα στην περιοχή. Μια άλλη αποτελεσματική λύση είναι μια μικρή γουλιά από κάποιο ζεστό ρόφημα.