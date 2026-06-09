Τι κρύβεται κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής; Οι ερευνητές μόλις έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη
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Η σημασία του ευρήματος ξεπερνά κατά πολύ την ανακατασκευή του μακρινού παρελθόντος της Ανταρκτικής.
Κρυμμένο για εκατομμύρια χρόνια κάτω από χιλιόμετρα πάγου, εντόπισαν ερευνητές έναν τεράστιο γεωλογικό σχηματισμό σε σχήμα βεντάλιας που εκτείνεται στο ανατολικό μισό της ηπείρου.
Μόλις μελετηθούν κομμάτι-κομμάτι, αυτά τα θαμμένα τοπία αποδεικνύεται ότι ανήκουν σε μια ενιαία κολοσσιαία δομή, που μπορεί να περιέχει ενδείξεις για το πώς σχηματίστηκε η Ανταρκτική και πώς συμπεριφέρεται ο πάγος της σήμερα.
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