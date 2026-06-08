Η TCL Southern Europe σκοράρει στο γήπεδο της Arsenal

Μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία υψηλού επιπέδου είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι συμμετέχοντες της ομάδας της TCL Southern Europe, οι οποίοι έλαβαν μέρος στους «Road to Greatness Global Finals», το παγκόσμιο ερασιτεχνικό τουρνουά ποδοσφαίρου που διοργανώνει η TCL σε συνεργασία με την Arsenal F.C., στο πλαίσιο του Global Official Partnership.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 21 Μαΐου στο εμβληματικό Emirates Stadium του Λονδίνου, μόλις μία ημέρα μετά την κατάκτηση του τίτλου της Premier League από την Arsenal, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια πραγματικά ανεπανάληπτη εμπειρία μέσα στην «καρδιά» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τα «Road to Greatness Global Finals» ένωσαν ομάδες από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, με συμμετοχές από τη Νότια Αφρική, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αγγλία, τη Νότια Ευρώπη, την Τουρκία και το Χονγκ Κονγκ.

Η ομάδα της TCL Southern Europe απαρτιζόταν από οκτώ συμμετέχοντες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Βοσνία, οι οποίοι αποτελούν στενούς και σημαντικούς συνεργάτες της εταιρείας. Μέσα από τη συμμετοχή τους, είχαν την ευκαιρία να βιώσουν από κοντά μια ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική εμπειρία επαγγελματικού επιπέδου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αγώνες εντός του Emirates Stadium, προπονήσεις από το τεχνικό επιτελείο της Arsenal F.C., πλήρη ξενάγηση στο γήπεδο, post-match hospitality experience σε VIP box, καθώς και συνάντηση με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της ιστορικής αγγλικής ομάδας.

Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δέσμευση της TCL να εμπνέει το “Greatness”, όχι μόνο μέσα από τα premium προϊόντα και τις καινοτόμες τεχνολογίες της, αλλά και μέσω της ουσιαστικής υποστήριξης σημαντικών κοινωνικών και αθλητικών διοργανώσεων παγκόσμιας εμβέλειας, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι συνεργασίες με κορυφαίους αθλητικούς οργανισμούς.