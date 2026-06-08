Τριπλή Διεθνής Διάκριση για την «ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ» στα Superior Taste Awards 2026

Με τρία σημαντικά βραβεία ανώτερης γεύσης επιστρέφει η ελληνική εταιρεία τυροκομικών προϊόντων ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ από τον καταξιωμένο διεθνή θεσμό του International Taste Institute.

Για ακόμη μία χρονιά, η απαράμιλλη ποιότητα, η παράδοση και η αυθεντική γεύση των προϊόντων ΧΩΤΟΣ κέρδισαν τις εντυπώσεις των κορυφαίων ΣΕΦ της Ευρώπης. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε ο οργανισμός International Taste Institute απένειμε στην εταιρεία τρία (3) βραβεία «Superior Taste Award»

Φέτα ΠΟΠ Χώτος (FETA CHEESE PDO HOTOS): Η «ναυαρχίδα» της ελληνικής εταιρείας Χώτος επιβεβαίωσε τη σταθερή της υπεροχή σε διεθνές επίπεδο, αποσπώντας το Superior Taste Award.

Ανθότυρο Χώτος (ANTHOTYRO HOTOS): Το παραδοσιακό, φρέσκο τυρί με την απαλή υφή και την πλούσια γεύση έλαβε τη δική του σημαντική διάκριση Superior Taste Award.

Μπαστούνι Χώτος (MPASTOUNI HOTOS): Η Νέα ξεχωριστή γευστική πρόταση της εταιρείας ενθουσίασε τους κριτές, κερδίζοντας επάξια το Superior Taste

Αυτή η τριπλή επιτυχία αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση της φιλοσοφίας της ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ, η οποία συνδυάζει ιδανικά την οικογενειακή παράδοση δεκαετιών με τις πιο σύγχρονες παραγωγικές διαδικασίες. Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αγνά υλικά και σεβόμενη την αυθεντική ελληνική γαστρονομία, η εταιρεία συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους καλύτερους πρεσβευτές των ελληνικών γεύσεων στις διεθνείς αγορές.