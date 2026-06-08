Είσαι εσωστρεφής; 8 συμπεριφορές που σε φέρνουν στα όριά σου

Από τις απροειδοποίητες κλήσεις έως τις ξαφνικές αλλαγές στα σχέδια, υπάρχουν καταστάσεις που μπορούν να εξαντλήσουν πραγματικά έναν εσωστρεφή άνθρωπο

Οι βαθιά εσωστρεφείς άνθρωποι δεν είναι ούτε περίεργοι ούτε αντικοινωνικοί. Απλώς επεξεργάζονται τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο, έχουν ανάγκη από περισσότερη ησυχία και χρειάζονται τον προσωπικό τους χώρο. Σε έναν γρήγορο και θορυβώδη κόσμο, ορισμένες συμπεριφορές μπορούν να τους εξαντλούν ιδιαίτερα - όχι επειδή είναι υπερβολικοί, αλλά επειδή έτσι λειτουργούν.

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