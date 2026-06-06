Η πιο εκβιομηχανισμένη οικονομία της Αφρικής: Εκθρόνισε μετά από χρόνια τη Νότια Αφρική

Το Μαρόκο ξεπέρασε τη Νότια Αφρική και αναδείχθηκε στην πιο εκβιομηχανισμένη οικονομία της αφρικανικής ηπείρου.

Μετά από αρκετά χρόνια εργασίας για τη βελτίωση των δυνατοτήτων του, το Μαρόκο έχει μετατραπεί στη χώρα της Αφρικής με την πιο εκβιομηχανισμένη οικονομία. Εκθρονίζει, με αυτόν τον τρόπο, τη Νότια Αφρική, η οποία κατείχε αυτή την τιμητική θέση από το 2010.

«Αν και η Νότια Αφρική παραμένει μια ηπειρωτική βιομηχανική δύναμη, συνεχίζει να καταγράφει μια σταθερή πτώση στη βιομηχανική της ανταγωνιστικότητα», εξηγεί η Αφρικανική Τράπεζα στον Δείκτη Βιομηχανοποίησης της Αφρικής για το 2025.

Το Μαρόκο μετατράπηκε σε «γέφυρα» τριών ηπείρων

Το Ραμπάτ επιτυγχάνει αυτό το ορόσημο μετά τη βελτίωση της προσφοράς του, τη διαφοροποίηση των εξαγωγών του και την προσήλωση σε πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης, με τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η αεροναυπηγική να βρίσκονται σε πλήρη άνθιση (περισσότερες από εκατό διεθνείς εταιρείες δραστηριοποιούνται εκεί).

Ο βιομηχανικός του τομέας συνεισφέρει περισσότερο από το ένα τέταρτο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αποτελώντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Αφρική. Με αυτά τα συστατικά, έχει μετατραπεί σε ένα είδος γέφυρας μεταξύ της Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Σε καθοδική πτώση η Νότια Αφρική

Αντίθετα, οι ελλείψεις ενέργειας, η κρατική διαφθορά και η αύξηση του κόστους ζωής έχουν φρενάρει τις επενδύσεις στη Νότια Αφρική, με ένα ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που μόλις και μετά βίας αναπτύχθηκε κατά 1% ετησίως την τελευταία δεκαετία.

Και είναι ότι, ελλείψει μόλις τεσσάρων ετών, οι στόχοι της για τις υποδομές με ορίζοντα το έτος 2030 βρίσκονται πολύ μακριά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Σίριλ Ραμαφόζα, είναι απαραίτητο να επενδυθούν περίπου 99.000 εκατομμύρια δολάρια σε δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και σχεδόν 200.000 εκατομμύρια από τον ιδιωτικό τομέα.

Η άνιση ανάπτυξη που επικρατεί στην ήπειρο

Η έκθεση αναδεικνύει, επιπλέον, τη διαφορά μεταξύ των περιοχών της Αφρικής, με τη βιομηχανική ικανότητα να συγκεντρώνεται κυρίως στον βορρά και στον νότο της ηπείρου.

Μάλιστα, τέσσερις χώρες που βρίσκονται στον βορρά (Μαρόκο, Αίγυπτος, Τυνησία και Αλγερία) βρίσκονται μεταξύ των πρώτων έξι της κατάταξης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι 41 από τις 54 χώρες βελτιώνουν τους δείκτες τους, το μερίδιο της Αφρικής μόλις που αγγίζει το 2% της παγκόσμιας παραγωγής.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της αφρικανικής ηπείρου είναι η εξάρτηση από την εξαγωγή μη επεξεργασμένων πρώτων υλών, γεγονός που περιορίζει την ικανότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας, παραγωγικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Και, την ίδια στιγμή, αναγκάζει τις χώρες να εισάγουν πιο ακριβά προϊόντα. Τα κυριότερα εμπόδια, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι η έλλειψη υποδομών, η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τα ενεργειακά προβλήματα.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ