Ξεχάστε τα κυλικεία που ξέρατε: Τέλος σε ζαμπόν και κρουασάν - Τι θα τρώνε τα παιδιά από Σεπτέμβρη

Το Υπουργείο Υγείας φέρνει νέους κανόνες στα σχολικά κυλικεία από το 2026, καταργώντας τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά για μαθητές.

Το Υπουργείο Υγείας αλλάζει ριζικά τους κανόνες για τα σχολικά κυλικεία και τους αυτόματους πωλητές σε όλα τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της χώρας, με σκοπό να προστατεύσει την υγεία των παιδιών.

Αυτό το νέο πλαίσιο αντικαθιστά τις παλιές οδηγίες του 2013 και στηρίζεται σε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος είναι, από τη σχολική χρονιά 2026-2027, όλα τα σχολεία να εφαρμόζουν πλήρως τους νέους κανόνες, αποτελώντας πρότυπο υγιεινής διατροφής για τους μαθητές.

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