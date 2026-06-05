Porto Carras Athlos 2026 – Πάνω από 800 συμμετοχές, 48 δράσεις σε 4 ημέρες και αθλητές από 15 χώρες

Το πρώτο μεγάλο wellness & multisport event της Χαλκιδικής έγραψε ιστορία στο Porto Carras Grand Resort.

Με εντυπωσιακό απολογισμό ολοκληρώθηκε το Porto Carras Athlos 2026, η πρώτη μεγάλη διοργάνωση αθλητισμού και ευεξίας που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική, μετατρέποντας για τέσσερις ημέρες, από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2026, το εμβληματικό Porto Carras Grand Resort σε έναν μοναδικό προορισμό αθλητικού τουρισμού, ευεξίας και βιωματικών εμπειριών.

Με περισσότερες από 800 συμμετοχές και 48 δράσεις σε μόλις 4 ημέρες, το Porto Carras Athlos καθιερώθηκε από την πρώτη του χρονιά ως το μεγαλύτερο multisport & wellness event της Βόρειας Ελλάδας και ως το πρώτο μεγάλο event ευεξίας που φιλοξένησε ποτέ η Χαλκιδική. Για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν τόσες δράσεις αθλητισμού και ευεξίας σε ένα τόσο συμπυκνωμένο πρόγραμμα, κατά μέσο όρο δώδεκα δράσεις την ημέρα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια αδιάκοπη ροή εμπειριών, από το πρωινό yoga δίπλα στο κύμα μέχρι τα βραδινά τουρνουά.

Η διοργάνωση είχε έντονο διεθνή χαρακτήρα, καθώς συγκέντρωσε αθλητές, instructors και επισκέπτες από 15 χώρες: ΗΠΑ, Γαλλία, Αγγλία, Σουηδία, Πολωνία, Ρωσία, Ιταλία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Καζακστάν, Αλβανία, Κύπρος και Ελλάδα.

Με κορυφαίους instructors, legends του ελληνικού αθλητισμού, open συμμετοχές για το κοινό και δράσεις για όλες τις ηλικίες, το Porto Carras Athlos απέδειξε ότι ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με τη φιλοξενία υψηλού επιπέδου, τη φύση και τη γαστρονομία.

Από την πρώτη κιόλας χρονιά του, το Porto Carras Athlos μπαίνει δυναμικά στον χάρτη των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων της Ελλάδας. Μια διοργάνωση που έφερε κόσμο από όλα τα Βαλκάνια, και όχι μόνο, με αθλητές και επισκέπτες να φτάνουν από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, καθιστώντας τη Χαλκιδική νέο διεθνή προορισμό αθλητικού τουρισμού και ευεξίας.

Ο απολογισμός με αριθμούς

• Πάνω από 800 συμμετοχές σε 4 ημέρες

• 48 δράσεις αθλητισμού, ευεξίας και βιωματικών εμπειριών

• Αθλητές και επισκέπτες από 15 χώρες

• Δεκάδες instructors και πρωταθλητές / legends του ελληνικού αθλητισμού

• Το πρώτο μεγάλο event ευεξίας στην ιστορία της Χαλκιδικής

• Κατά μέσο όρο 12 δράσεις την ημέρα, μια πρωτοφανής συγκέντρωση εμπειριών αθλητισμού και ευεξίας

• Δεκάδες ώρες ευεξίας: yoga, pilates, functional training, calisthenics & cross training δίπλα στη θάλασσα

Football Clinics με τον Κώστα Κατσουράνη & Beach Soccer

Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 Κώστας Κατσουράνης χάρισε μοναδικές στιγμές με τα Football Clinics, δίνοντας σε παιδιά και ενήλικες την ευκαιρία να προπονηθούν δίπλα σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, συμμετείχε μαζί με καλεσμένους στη δράση του beach soccer παίζοντας με ειδικές μπάλες beach soccer της Puma. Οι μπάλες beach soccer της Puma είναι αυστηρά εξειδικευμένες για τις συνθήκες της άμμου, με κύριο γνώμονα την προστασία των αθλητών που αγωνίζονται ξυπόλητοι.

Beach Volley Experience με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Έφη Σφυρή

Στην καρδιά της διοργάνωσης, η πρωταθλήτρια, με συμμετοχές σε 2 Ολυμπιακούς αγώνες, Έφη Σφυρή ηγήθηκε σε ένα τετραήμερο γεμάτο προπονήσεις, open play sessions και τουρνουά στα δύο ολοκαίνουργια γήπεδα beach volley του Porto Carras Grand Resort. Το πρόγραμμα περιλάμβανε Beach Volley Sessions, King of the Court, Men’s & Women’s Tournaments, Mixed Tournament και Open Play Games, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για αθλητές κάθε επιπέδου και πλούσια δώρα στους συμμετέχοντες. Τα γήπεδα εγκαινιάστηκαν παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Βίκυς Χατζηβασιλείου.

Όλοι οι συμμετέχοντες έπαιξαν με μπάλες Wilson. H επιλογή της Wilson ως επίσημης μπάλας σε διοργανώσεις beach volley αποτελεί σημείο αναφοράς για το άθλημα, διασφαλίζοντας υψηλά αγωνιστικά πρότυπα και την καλύτερη δυνατή εμπειρία για αθλητές και θεατές.

The Giant Run Series με ανοιχτή συμμετοχή για όλους

Μία από τις πιο εμβληματικές διοργανώσεις τρεξίματος της χρονιάς, το The Giant Run Series, με διαδρομές Ημιμαραθωνίου, 10 χλμ, 5 χλμ και 1 χλμ για παιδιά, χάρισε στους δρομείς μια διαδρομή μοναδική στο είδος της: μέσα από τους αμπελώνες του Domaine Porto Carras, μέσα από το δάσος και δίπλα από τη θάλασσα, με τη συμμετοχή να είναι ανοιχτή για όλους τους δρομείς.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα: https://bestrace.gr/events/porto-carras-athlos/

Οι συμμετέχοντες στους αγώνες τρεξίματος είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μπύρες ΕΖΑ, φυσικό μεταλλικό νερό SOUROTI και καφέ Miele, που προσφέρθηκε μέσω της premium καφετιέρας της εταιρείας. Παράλληλα, στο ειδικά διαμορφωμένο Physio Tent της Hyperice, οι αθλητές επωφελήθηκαν από υπηρεσίες αποκατάστασης και αποθεραπείας με τη χρήση των συσκευών Hypervolt 3 και Hypervolt Go 3.

Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν τεχνικό t-shirt προσφορά της 42K Running, προϊόντα της Anatomic Line, Cryogel, Kinesio Tape, καθώς και εκπτωτικά κουπόνια από τη Real Greek Dairies.

Στα goodie bags της διοργάνωσης, οι δρομείς βρήκαν αντηλιακά προϊόντα KORRES, ενεργειακές μπάρες ENERVIT και σκόνη πρωτεΐνης από τη Real Greek Dairies.

Ξεχωριστή ήταν και η συμβολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Μαρμαρά «Ο Παρθενών», ο οποίος προσέφερε σε όλους τους συμμετέχοντες παραδοσιακά σαραγλί και μπισκοτολούκουμα, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε ζωντανή παρασκευή σαραγλιού στον χώρο της διοργάνωσης. Οι κυρίες του συλλόγου απένειμαν τα μετάλλια στους αθλητές που τερμάτιζαν, ενώ τα παιδιά του συλλόγου παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη πολιτιστική νότα στη γιορτή του αθλητισμού.

Sunset Beach Pilates με τη Μάντη Περσάκη

Η ευεξία απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα από τα sessions δίπλα στο κύμα, με τη γυμνάστρια φυσικής αγωγής Μάντη Περσάκη να παρουσιάζει Sunset Beach Pilates σε ένα από τα πιο ειδυλλιακά τοπία της Μεσογείου.

Functional Training & Injury Prevention από το Joint Athens

Ο Άγγελος Γιακουμίδης του Joint Athens παρουσίασε εξειδικευμένες δράσεις ευεξίας και αποκατάστασης γύρω από το injury prevention, τη σωστή κίνηση, την αποφόρτιση μέσης, το functional movement και το athletic performance, μέσα από πρακτικά workshops και workouts.

Calisthenics Sessions με τον Γιώργο Βότση

Ο Γιώργος Βότσης παρουσίασε ειδικά designed bodyweight workouts και sessions λειτουργικής ενδυνάμωσης μέσα στο φυσικό περιβάλλον του resort, με bodyweight training, mobility techniques, strength & endurance sessions και outdoor fitness experiences.

Tennis Tournaments powered by SKY express

Σε συνεργασία με την Tennis Hold’em, το τένις απέκτησε ξεχωριστή θέση στο Porto Carras Athlos μέσα από τα Tennis Tournaments powered by SKY express, Official Airline της διοργάνωσης. Στα courts του Porto Carras Grand Resort πραγματοποιήθηκαν το Mixed Doubles Tournament και το Men’s Singles Tournament, προσφέροντας δυνατές αναμετρήσεις και μοναδικές εμπειρίες για αθλητές διαφορετικών επιπέδων. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τις απονομές των νικητών, σε κλίμα γιορτής και αθλητικής άμιλλας, ενώ η υποστήριξη της SKY express συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχημένη διεξαγωγή των αγώνων με πλούσια δώρα. Μάλιστα, ένας εκ των νικητών έλαβε 1 διπλό αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής για οποιοδήποτε προορισμό της εταιρείας που έχει βραβευτεί ως «Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς 2025» (Airline of the Year) από την ERA (European Regions Airline Association). Με τον νεότερο στόλο στην Ελλάδα και έναν από τους νεότερους στην Ευρώπη, το μεγαλύτερο εγχώριο δίκτυο 33 προορισμών, αλλά και το διαρκώς αναπτυσσόμενο διεθνές δίκτυό της, η SKY express ως Official Airline της διοργάνωσης κάνει την πρόσβαση από 27 διεθνείς προορισμούς πιο εύκολη στην Ελλάδα.

Yoga Sessions powered by SOUROTI με τη Μοσχούλα Πουγαρίδου

Η ευεξία αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες του Porto Carras Athlos, με τα Yoga Sessions powered by SOUROTI να προσφέρουν μοναδικές στιγμές άσκησης, χαλάρωσης και σύνδεσης με τη φύση. Υπό την καθοδήγηση της Μοσχούλας Πουγαρίδου, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν τόσο το Morning Beach Yoga powered by SOUROTI, ξεκινώντας την ημέρα τους με ενέργεια και θετική διάθεση δίπλα στη θάλασσα, όσο και το Sunset Beach Yoga powered by SOUROTI, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε ένα μοναδικό σκηνικό κατά τη δύση του ηλίου, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία χαλάρωσης, ευεξίας και εσωτερικής ισορροπίας.

Ένα μαγευτικό καλωσόρισμα δίπλα στη θάλασσα

Η αυλαία του Porto Carras Athlos άνοιξε με ένα ξεχωριστό Welcome Cocktail, καλωσορίζοντας αθλητές, καλεσμένους και συμμετέχοντες σε μια βραδιά γεμάτη καλοκαιρινή αύρα και μοναδικές στιγμές. Υπό τους μελωδικούς ήχους του σαξοφώνου και με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να απολαύσουν δροσιστικά Perfect Serve Martini Spritz cocktails, καθώς και παγωμένη Premium Ελληνική Μπύρα EZA. Η ζεστή ατμόσφαιρα, η απαράμιλλη θέα και η εξαιρετική φιλοξενία δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για την έναρξη του Porto Carras Athlos.

Gastronomy Experience με τον Λευτέρη Λαζάρου

Η εμπειρία του Porto Carras Athlos ολοκληρώθηκε μέσα από μοναδικές γαστρονομικές δράσεις, με τον βραβευμένο chef Λευτέρη Λαζάρου να παρουσιάζει ένα ξεχωριστό Private Lunch για εκλεκτούς καλεσμένους στο εστιατόριο Cikado του resort, του οποίου το μενού επιμελείται ο ίδιος, αφιερωμένο στη μεσογειακή κουζίνα και τις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, εμπνευσμένο από τα προϊόντα της ελληνικής θάλασσας και της Χαλκιδικής. Η γαστρονομία αναδείχθηκε σε έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της διοργάνωσης, με τον Λευτέρη Λαζάρου, έναν από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες σεφ και πρεσβευτή της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας, να μετατρέπει το γεύμα σε μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία. Με απόλυτο σεβασμό στην πρώτη ύλη και έμπνευση από τη θάλασσα και τα προϊόντα της Χαλκιδικής, ανέδειξε τη γαστρονομία ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Porto Carras και του αθλητικού τουρισμού υψηλών προδιαγραφών.

Εκεί όπου το κρασί συναντά τη φιλοξενία: Private Wine Tasting στο Domaine Porto Carras

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το Private Wine Tasting που διοργανώθηκε για επιλεγμένους καλεσμένους στο Domaine Porto Carras, Gold Sponsor της διοργάνωσης. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πλούσια οινική παράδοση του ιστορικού αμπελώνα, σε ένα επιβλητικό αρχοντικό συγκρότημα, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο ανάμεσα στους αμπελώνες του κτήματος. Η εμπειρία συνδύασε τη γαστρονομία, το κρασί και τη φιλοξενία, αναδεικνύοντας μία ακόμη ξεχωριστή πτυχή του Porto Carras και της μοναδικής ταυτότητας του προορισμού.

Champions League Watch Party powered by TESLA: Μια μοναδική εμπειρία θέασης του μεγάλου τελικού

Ιδιαίτερα επιτυχημένο ήταν και το Champions League Watch Party powered by TESLA, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Porto Carras Athlos, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία θέασης του μεγάλου τελικού. Το κοινό παρακολούθησε τον αγώνα μέσω οθονών TESLA με τη μετάδοση της COSMOTE TV, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενθουσιασμό και ποδοσφαιρικό παλμό. Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν την Premium Ελληνική Μπύρα ΕΖΑ, εκλεκτά κρασιά του Domaine Porto Carras, φυσικό μεταλλικό νερό SOUROTI, καθώς και εκλεκτές γεύσεις από ντόπια κρέατα από την The Butchers, μια τοπική φάρμα με κρέατα δικής της παραγωγής, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας, γαστρονομίας και ψυχαγωγίας.

Cross Training Sessions powered by Real Greek Dairies με τη Ρεγγίνα Μακέδου

Η Ρεγγίνα Μακέδου ανέλαβε τα Cross Training Sessions powered by Real Greek Dairies, προσφέροντας δυναμικά workouts που συνδύασαν άσκηση, ενδυνάμωση και ευεξία σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο περιβάλλον. Η εμπειρία των συμμετεχόντων ενισχύθηκε από τα προϊόντα πρωτεΐνης της Real Greek Dairies, καθώς και από ειδικά branded shakers που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη υποστήριξη της αθλητικής τους εμπειρίας.

Porto Carras Athlos Golf Tournament

Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε το Porto Carras Athlos Golf Tournament, στο ιστορικό γκολφ του Porto Carras Grand Resort, ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα της χώρας, προσφέροντας μια μοναδική αθλητική εμπειρία με θέα στον Τορωναίο κόλπο.

Ένα μοναδικό sports & wellness destination experience

Το Porto Carras Athlos δεν αποτέλεσε απλώς μια αθλητική διοργάνωση, αλλά ένα ολοκληρωμένο lifestyle experience που συνδύασε αθλητισμό, ευεξία, φύση, γαστρονομία, διαμονή υψηλού επιπέδου και αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας. Παράλληλα, ανέδειξε τη δυναμική του αθλητικού τουρισμού ως ένα νέο μοντέλο βιωματικού ταξιδιού που επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και τοποθετεί τη Χαλκιδική στον διεθνή χάρτη των προορισμών αθλητισμού και ευεξίας.

Με φόντο το μοναδικό φυσικό τοπίο της Σιθωνίας, το Porto Carras Grand Resort επιβεβαίωσε τη θέση του ως ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός σπορ στη Χαλκιδική και ως σημείο συνάντησης για αθλητές, οικογένειες και λάτρεις της ευεξίας από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με την επιτυχία της πρώτης χρονιάς, το Porto Carras Athlos δίνει ήδη ραντεβού για το 2027.

Η επιτυχής διοργάνωση του Porto Carras Athlos δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την πολύτιμη στήριξη των χορηγών και συνεργατών της, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εμπειρίας των συμμετεχόντων και των επισκεπτών. Με τη σημαντική τους υποστήριξη, προσφέρθηκαν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις που ενίσχυσαν το αγωνιστικό και ψυχαγωγικό σκέλος της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους στην προώθηση του αθλητισμού, της ευεξίας και της τοπικής ανάπτυξης.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή της SIXT, Premium Mobility Partner της διοργάνωσης, η οποία εξασφάλισε τις μετακινήσεις των επίσημων προσκεκλημένων και των στελεχών της διοργάνωσης, διαθέτοντας τον premium στόλο οχημάτων της. Με άνεση, ασφάλεια και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μετακίνησης, η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ συνέβαλε ουσιαστικά στην άρτια φιλοξενία και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Συμμετέχοντες του Porto Carras Athlos, καθώς και πολλοί διακεκριμένοι αθλητές και προσκεκλημένοι, φιλοξενήθηκαν στο εμβληματικό Porto Carras Meliton Hotel, το οποίο βρίσκεται υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality για δεύτερη συνεχή χρονιά. Το ξενοδοχείο, με τα 479 πολυτελή δωμάτια και σουίτες του, προσέφερε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας, συνδυάζοντας άνεση, κομψότητα και μοναδική θέα στο απέραντο γαλάζιο της Σιθωνίας. Η άψογη εξυπηρέτηση, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και η θερμή φιλοξενία συνέβαλαν καθοριστικά στη συνολική εμπειρία των συμμετεχόντων, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το Porto Carras Grand Resort ως έναν κορυφαίο προορισμό φιλοξενίας και ευεξίας στην Ελλάδα.

Gold Sponsor: Domaine Porto Carras

Premium Mobility Partner: SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Official Airline: SKY express

Bronze Sponsor: Hyperice

Official Beer: EZA

Official Water: SOUROTI

Official Beach Soccer Ball: Puma

Official Beach Volley Ball: Wilson

Official TV Partner: TESLA

Official Partners: Miele, Real Greek Dairies, Anatomic Line, Trace n’ Chase

Official Sports Supplier: 42K Running

Official Supporters: Messinian Nest, Martini, Enervit

Official Helpers: The Butchers, Periapton Olives

Athletic Partners: Enso Sports Club by Efi Sfyri, Falcons Football Academy, Joint Athens, Pilates by Mandy, Tennis Hold’em Club, The Art of Calisthenics

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τους αγώνες τρεξίματος υποστήριξε το Παράρτημα Χαλκιδικής της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

#portocarrasathlos