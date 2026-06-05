Η ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ και η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ σε πορεία ανάπτυξης

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου, η ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ και η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ υποδέχθηκαν εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο εστιατόριο Varoulko Seaside, παρουσιάζοντας τη ΔΑΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, το νέο εταιρικό σχήμα που σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην πορεία δύο ιστορικών ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν το όραμα και η στρατηγική του νέου οργανισμού, η ιστορική διαδρομή 151 χρόνων και η νέα εταιρική ταυτότητα του brand “ΗΛΙΟΣ”.

Η ΔΑΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ενώνει 2 ιστορικά brand σε έναν ισχυρό οργανισμό με βαθιά γνώση της αλευροποιίας και της μακαρονοποιίας. Διαθέτει 3 εγκαταστάσεις στον Αυλώνα Αττικής και την Μεταμόρφωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2025 ανέρχεται στα 21 εκ. ευρώ και απασχολούνται 140 εργαζόμενοι. Ο οργανισμός στοχεύει στην αξιοποίηση συνεργειών σε όλη την παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα, την υλοποίηση επενδύσεων και τη σύγχρονη εταιρική διαχείριση για να ισχυροποιήσει τη δυναμική τους δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδεικτικά η εξαγωγική δραστηριότητα αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2030.

Με την έναρξη του νέου πενταετούς επενδυτικού πλάνου στην Αλευροβιομηχανία ύψους 20 εκ. εύρω, την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των αυτοματισμών στη Βιομηχανία Ζυμαρικών ύψους 5 εκ. εύρω και τη σύγχρονη και ξεχωριστή εμφάνιση των προϊόντων “ΗΛΙΟΣ”, η ΔΑΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ βρίσκεται στην αφετηρία μιας νέας διαδρομής.