Ανακυκλώνουμε μπαταρίες για την υγεία, το περιβάλλον και το μέλλον

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, η ΑΦΗΣ επιλέγει έναν πρωτότυπο και δυναμικό τρόπο για να αναδείξει τη σημασία της ανακύκλωσης των μπαταριών στη σύγχρονη καθημερινότητα.

Μέσα από εικόνες εντυπωσιακής κινησιολογίας και υψηλής έντασης, αξιοποιείται ο συναρπαστικός κόσμος του foil board ώστε να μεταφέρει ένα ουσιαστικό μήνυμα: ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, η ανακύκλωση μπορεί – και πρέπει - να αποτελεί μια καθημερινή συνήθεια. Πρωταγωνιστής του μηνύματος είναι ο Νικόλας Πλυτάς, κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ στο foil board, ο οποίος ισορροπώντας πάνω στα κύματα κι εκτελώντας απαιτητικές φιγούρες, καταφέρνει ταυτόχρονα να ολοκληρώσει μια απλή, αλλά ουσιαστική πράξη: να ανακυκλώσει τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες του στον κάδο ΑΦΗΣ.

Το ξεκάθαρο μήνυμα τόσο της ευθύνης όσο και της προσβασιμότητας, βρίσκονται στη βάση της δημιουργικής ιδέας. Η ΑΦΗΣ φροντίζει μέσα από τη νέα της καμπάνια να υπενθυμίζει ότι η ανακύκλωση μπαταριών γίνεται πιο εύκολη από ποτέ, καθώς οι κάδοι συλλογής βρίσκονται παντού. Πράγματι, με περισσότερα από 75.000 σημεία συλλογής σε ολόκληρη την Ελλάδα, το δίκτυο της ΑΦΗΣ καθιστά τη συμμετοχή των πολιτών προσβάσιμη, αυξάνοντας τη σύνδεση της περιβαλλοντικής συνείδησης με την καθημερινή δράση. Έτσι, η καμπάνια ξεπερνάει την προβολή ενός εντυπωσιακού οπτικού concept, αφού μετατρέπεται σε μια σύγχρονη υπενθύμιση ότι η βιωσιμότητα ξεκινά από μικρές, επαναλαμβανόμενες κινήσεις που ενσωματώνονται αβίαστα στη ρουτίνα.

Με την ένταξη της ανακύκλωσης των μπαταριών στην κουλτούρα μας, ενισχύονται παράλληλα τρεις βασικοί πυλώνες: η προστασία της υγείας, η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και η υποχρέωση απέναντι στο μέλλον των νεότερων γενιών. Οι μπαταρίες περιέχουν βλαβερές ουσίες, οι οποίες όταν δεν διαχειρίζονται σωστά, ρυπαίνουν το φυσικό περιβάλλον κι αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Μέσω της ανακύκλωσης, οι πολύτιμες πρώτες ύλες επιστρέφουν στην παραγωγική διαδικασία, περιορίζοντας την ανάγκη για εξόρυξη, ενώ συγχρόνως συμβάλλουν στην ουσιαστική μετάβαση προς ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Εν κατακλείδι, με τη νέα της καμπάνια η ΑΦΗΣ αναδεικνύει πώς μια απλή πράξη, όπως η ανακύκλωση μπαταριών, ενισχύει την προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Με χιλιάδες κάδους συλλογής σε όλη τη χώρα, υπενθυμίζεται ακόμη ότι και η πιο μικρή κίνηση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά σε μια μεγάλη αλλαγή για το μέλλον.