10 σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιος δεν νοιάζεται πραγματικά για εσένα

Στις ανθρώπινες σχέσεις, δεν αρκούν μόνο τα λόγια

Πολλοί άνθρωποι μπορούν εύκολα να εκφράσουν συναίσθημα, να πουν «νοιάζομαι» ή να δείξουν στιγμιαία τρυφερότητα, όμως η πραγματική φροντίδα φαίνεται στη συνέπεια, στις πράξεις και στην παρουσία τους όταν πραγματικά χρειάζεσαι στήριξη.

Όταν το ενδιαφέρον είναι αληθινό, είναι σταθερό όταν όμως δεν είναι, αφήνει μικρά αλλά επαναλαμβανόμενα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται. Το σημαντικό δεν είναι να υπεραναλύεις κάθε συμπεριφορά, αλλά να βλέπεις τη γενικότερη συμπεριφορά.

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