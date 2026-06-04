Συναυλίες στην Αθήνα: 12 μουσικές βραδιές που δεν πρέπει να χάσεις αυτόν τον Ιούνιο

Δεν είναι καλοκαίρι, αν δεν πας σε συναυλία. Τόσο απλά.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που σηματοδοτούν την έναρξη του καλοκαιριού: από τα θερινά σινεμά και τα παγωτά μέχρι τα πρώτα κοκτέιλ σε ταράτσες και τις μίνι εξορμήσεις. Για εμάς, όμως, ένα είναι το πιο σημαντικό: οι συναυλίες στην Αθήνα. Εκείνες οι βραδιές που ξεκίνησαν από ένα απλό «πάμε;» στο chat και κατέληξαν στα υπαίθρια θέατρα της πόλης, μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους να τραγουδάμε τους ίδιους στίχους κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.

Δεν είναι καλοκαίρι αν δεν βρεθείς έστω σε μία συναυλία. Και αν υπάρχει ένας μήνας που δίνει το σύνθημα για την έναρξη της συναυλιακής σεζόν στην Αθήνα, αυτός είναι ο Ιούνιος. Αγαπημένοι καλλιτέχνες αφήνουν πίσω τους στούντιο και χειμερινές μουσικές σκηνές, δίνοντας ραντεβού στα ανοιχτά θέατρα, τους λόφους και τους συναυλιακούς χώρους της πρωτεύουσας. Από το Ηρώδειο μέχρι το Θέατρο Βράχων και από την Τεχνόπολη μέχρι τον Λυκαβηττό, η Αθήνα μετατρέπεται ξανά σε ένα μεγάλο υπαίθριο μουσικό σκηνικό, όπου κάθε βράδυ γίνεται μια αξέχαστη εμπειρία με φόντο μουσικές ιστορίες.

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