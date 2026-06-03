Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου: Θλίψη στο ελληνικό θέατρο
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Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Συγκινητικό «αντίο» από τον Σπύρο Μπιμπίλα
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκαλεί η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Κάκιας Κοντοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της σημαντική πορεία στο ελληνικό θέατρο και ιδιαίτερα στην επιθεώρηση.
Την ίδια ημέρα, ο ηθοποιός και πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρέτησε δημόσια τόσο την Κάκια Κοντοπούλου όσο και τον Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή το Σάββατο και κηδεύτηκε στην Κάρυστο.
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