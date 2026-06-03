Άγγελος Αντωνόπουλος: Ο διάλογος με τον Κάρολο Κουν όταν έδωσε εξετάσεις στο «Θέατρο Τέχνης»

Η εξομολόγηση για την απόφαση να γίνει ηθοποιός και το άγνωστο σκηνικό με τον Κάρολο Κουν.

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Άγγελου Αντωνόπουλου, σε ηλικία 94 ετών.

Ο θρυλικός ηθοποιός είχε μιλήσει σε συνέντευξή του για τη στιγμή που μπήκε μέσα του το «μικρόβιο» του ηθοποιού και την γνωριμία του με τον Κάρολο Κουν, όταν αποφάσισε να δώσει εξετάσεις στην δραματική σχολή του «Θεάτρου Τέχνης».

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