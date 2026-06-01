Η Κατερίνα Λιάκη στο Gazzetta: «Είμαι ανοιχτή στο να πειραματιστώ αν κάτι καινούριο μου κινήσει την περιέργεια» (vid)

Η μουσικός και συνθέτρια Κατερίνα Λιάκη κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ –«Midnight Sun» (MoFi Records)- και δηλώνει ανοιχτή στο να πειραματιστεί δημιουργικά.

Ο ήλιος του μεσονυκτίου, «Midnight Sun» (από MoFi Records), η συνάντηση δηλαδή ταχύτητας, συνέπειας, συνέχειας, παραδοξότητας, φυσικής εξέλιξης των πραγμάτων. Πότε ξεκινά η μέρα και πότε η νύχτα; Πότε τελειώνει το φως και πότε το σκοτάδι; Όταν το πιάνο ξεκινά να παίζει και το πρώτο άλμπουμ της Κατερίνας Λιάκη γεμίζει το δωμάτιο, το αυτιά, τη μέρα και τη νύχτα μας.

Η πρώτη δισκογραφική δουλειά της εν λόγω καλλιτέχνιδας βασίζεται στο πιάνο και σε nu jazz, ποπ στοιχεία. Η Λιάκη ήθελε να κάνει κάτι πολύ προσωπικό, να μοιραστεί συνθετικές ανησυχίες της και να συνεργαστεί με μουσικούς τους οποίους εκτιμά και θαυμάζει. Και τα κατάφερε! Η μουσικός και συνθέτρια μας μίλησε για την πρώτη της δισκογραφική δουλειά.

Το «Midnight Sun» είναι το πρώτο σου άλμπουμ. Όταν τελειώνει κάτι, αρχίζει κάτι επόμενο ή όλα θα είναι συνέχεια του πρώτου άλμπουμ;

Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα το διαπιστώσω στην πορεία καθώς θα δημιουργώ τα επόμενα άλμπουμ. Αν και πιστεύω ότι μπορεί να κινηθώ σε πολύ παρεμφερείς δρόμους, δηλαδή θα συνεχίσω να βασίζω τις συνθέσεις μου στο piano trio. Παρόλα αυτά, είμαι ανοιχτή στο να πειραματιστώ αν κάτι καινούριο μου κινήσει την περιέργεια και με εμπνεύσει.

Πόσο δύσκολο ήταν να δημιουργηθεί αυτό το άλμπουμ;

Κοιτώντας πίσω και σκεπτόμενη όλη αυτή τη διαδικασία δεν θα πω ότι ήταν δύσκολο. Το album δημιουργήθηκε σε βάθος χρόνου, χωρίς βιασύνη. Αντιθέτως θα έλεγα ότι ήταν απολαυστικό, πολύ δημιουργικό και ταυτόχρονα μια διέξοδος από την καθημερινότητα και τις οποίες δυσκολίες. Άλλωστε έτσι ξεκίνησε και όλο αυτό το ταξίδι, ως μια προσωπική καλλιτεχνική ανάγκη που απόλαυσα κάθε στιγμή της.

Πώς περιμένεις να αντιδράσει το κοινό ακούγοντάς το;

Φυσικά και θα ήθελα να αρέσει και να μπορέσει κάποιος να συνδεθεί με τα κομμάτια, αλλά όταν το δημιουργούσα προσπαθούσα να μη σκέφτομαι αυτό. Να μην είναι δηλαδή η απήχηση ο στόχος, αλλά το να ικανοποιήσω την ανάγκη μου για δημιουργία και να έχω ένα αποτέλεσμα όσο πιο ειλικρινές.

«Προτίμησα να δώσω χρόνο να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο album»

Πώς προέκυψε ο τίτλος;

Ο τίτλος του άλμπουμ προέκυψε από το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου το οποίο έχει γίνει και κλιπ. Το κομμάτι, λοιπόν, πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο ζούμε σήμερα, τη βαρβαρότητα της καθημερινότητας, το άγχος και την αγωνία που βιώνουμε να τα χωρέσουμε όλα μέσα σε ένα 24ωρο, την κούραση και την υπερπροσπάθεια η οποία πολλές φορές δεν οδηγεί πουθενά. Ο Γιώργος Χριστόπουλος που έγραψε τους στίχους και τραγούδησε το κομμάτι, στην ουσία παρομοίασε τις μέρες που ζούμε με μια αρκτική μέρα, η οποία φαντάζει ατελείωτη. Με συγκινεί πολύ ο στίχος με τον οποίο κλείνει το κομμάτι και ταυτίζομαι ιδιαίτερα με αυτόν, ο οποίος είναι “done though I haven’t yet began, leaved a thousand days in one, staring at the midnight sun”.

Τι θα θεωρήσεις επιτυχία γι’ αυτό το άλμπουμ;

Αρχικά για εμένα είναι ήδη επιτυχία το ότι το έγραψα, συνεργάστηκα με πολλούς υπέροχους μουσικούς και τελικά κατάφερα να το μοιραστώ! Από εκεί και πέρα θα χαρώ πολύ να διαπιστώσω ότι υπάρχουν ακροατές που βρίσκουν κάτι δικό τους μέσα σε όλο αυτό, κάτι να ταυτιστούν ή να νιώσουν έμπνευση, να συγκινηθούν, να φορτιστούν, είτε απλά να περάσουν όμορφα ακούγοντας το.

Σε μια εποχή που όλα γίνονται γρήγορα και η εικόνα ορίζει τα πάντα, εσύ πώς διαχειρίστηκες αυτά τα δύο στοιχεία; Ή κατάφερες να μείνεις ανεπηρέαστη απ’ αυτά;

Το album αυτό δεν δημιουργήθηκε γρήγορα κυρίως λόγω συνθηκών της καθημερινότητας. Κάτι που εν τέλει δεν ήταν πρόβλημα καθώς έπαιρνα τον χρόνο μου μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία για να ακούω τα κομμάτια, να κάνω αλλαγές. Ήθελα να γίνει χωρίς πίεση χρόνου. Δεν με ενδιέφερε να βγει ένα γρήγορο αποτέλεσμα, προτίμησα να δώσω χρόνο να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο album που να αντικατοπτρίζει όλη αυτή την περίοδο δημιουργίας.

Η εικόνα είναι ένα εργαλείο και μια άλλη μορφή τέχνης που λειτουργεί συμπληρωματικά με τη μουσική όταν γίνει σωστά. Οπότε στην προκειμένη η μουσική επηρεάζει την εικόνα και όχι το αντίθετο. Στο videoclip του «Midnight Sun» θέλαμε να δείξουμε το αγχωτικό κλίμα που μεταφέρουν οι στίχοι και η μουσική του κομματιού. Στο όνειρο το video είναι μια απεικόνιση της ίδιας της ηχογράφησης του κομματιού στο στούντιο με τους μουσικούς επί τω έργω. Εν κατακλείδι χρησιμοποίησα την εικόνα ως μέρος του concept ώστε να το αναδείξω.

«Θα ήθελα για παράδειγμα στην πορεία να εξερευνήσω και άλλους παραδοσιακούς ήχους και να τους εντάξω στο ύφος των κομματιών»

Ο ήχος που παράγει το πιάνο είναι ο ομορφότερος του κόσμου για μένα. Συμφωνείς;

Θα συμφωνήσω ότι είναι από τους ομορφότερους ήχους! Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που το έχω επιλέξει σαν μέσο έκφρασης. Βέβαια για να είμαι ειλικρινής έχω και άλλα αγαπημένα όργανα τα οποία θέλω κάποια στιγμή σε επόμενα άλμπουμ να εντάξω στα κομμάτια. Ήδη στο κομμάτι «we make our lives» έχω προσθέσει ένα από τα αγαπημένα μου παραδοσιακά όργανα, το ούτι, όπου παίζει ο Ταξιάρχης Γεωργούλης, ένας από τoυς κορυφαίους του είδους. Θα ήθελα για παράδειγμα στην πορεία να εξερευνήσω και άλλους παραδοσιακούς ήχους και να τους εντάξω στο ύφος των κομματιών.

Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σου σχέδια;

Τα επόμενα σχέδια μου είναι να παίξω το δίσκο live όσο πιο πολύ μπορώ μαζί με την μπάντα μου, στην οποία παίζουν ο Ορφέας Σιέρρας τύμπανα, ο Κώστας Αρσένης κόντρα μπάσο και οι Φαίη Καραστεργίου και Κορίνα Θεοδώρου στα φωνητικά. Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτή τη σύνθεση καθώς έχουμε υπέροχη χημεία. Τα παιδιά είναι φοβερoί μουσικοί και ήθελα πολύ να συνεργαστώ μαζί τους. Επίσης έχουν παίξει και σε πολλά κομμάτια του δίσκου. Όποτε βρίσκω χρόνο προσπαθώ να βάζω και ένα λιθαράκι στην δημιουργία του επόμενου δίσκου και ομολογώ ότι είμαι σε πολύ καλό δρόμο!

Σε ευχαριστώ πολύ.

Και εγώ.

INFO

«Midnight Sun», το πρώτο album της Κατερίνας Λιάκη

Από τη MoFi Records

Οι Guest οι οποίοι ερμήνευσαν κομμάτια στα οποία συμμετείχαν και στη σύνθεση είναι οι:

Φαίη Καραστεργίου στο All the things that we missed

Κορίνα Θεοδώρου στο Until it's my turn

Γιώργος Χριστόπουλος στο Midnight sun

Νίκος Τζιβάκης στο Farewell and goodbye

Drums: Ανανίας Ποταμίτης, Ορφέας Σιέρρας, Τάσος Πέππας

Double bass: Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, Κώστας Αρσένης

Guitar: Γιώργος Χριστόπουλος

Oud: Ταξιάρχης Γεωργούλης

Piano/Keys: Κατερίνα Λιάκη

Η πλειοψηφία των ηχογραφήσεων έγινε σε home studios αλλά και στα: Syn Ena recording studio, Studio LabMat και το Apokato studio

Η μίξη του δίσκου έγινε από τον Κίμωνα Τσομίδη εκτός από το κομμάτι «You» το οποίο μίξαρε ο Κώστας Βερίγκας. Το master έγινε από τον Ανέστη Ψαραδάκο στο Athens mastering.

- Ακούστε το «Midnight Sun» σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες: ΕΔΩ

*Η Κατερίνα Λιάκη σε Spotify, Instagram, Facebook