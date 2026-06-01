Το «Non Player Characters» των Victory Collapse κυκλοφορεί από την Inner Ear

Το «Non Player Characters» των Victory Collapse κυκλοφορεί σε βινύλιο και digital album στις 29 Μαϊου από την Inner Ear.

To «Non Player Characters» ηχογραφήθηκε άνοιξη/καλοκαίρι του 2025 στο αυτοσχέδιο Panthers Nest Studio σε ένα υπόγειο στη Νέα Σμύρνη. Η ηχογράφηση και η μίξη έγιναν από τον μπασίστα του συγκροτήματος Κώστα Β. Βαρώτσο, η παραγωγή από τους Victory Collapse συλλογικά και το mastering από τον Στέφανο Κωνσταντινίδη (Fabrika Music Studios).

Ο δίσκος περιέχει 8 τραγούδια που αποτελούν μια σύνοψη του ήχου τους μέχρι και σήμερα, σε πιο μελωδικές φόρμες και με την προσθήκη πλήκτρων που δεν υπήρχαν στους προηγούμενους δίσκους. Στο εξώφυλλο είναι το έργο «Ανάκριση» της Βάσως Κατράκη, με την ευγενική παραχώρηση των δικαιωμάτων από την κόρη της Μαριάννα Κατράκη, ενώ την επιμέλεια του εξωφύλλου ανέλαβαν οι επί χρόνια συνεργάτες τους Typical Organization.

Κυκλοφορεί σε βινύλιο και digital album στις 29 Μαϊου από την Inner Ear.

Βιογραφία

Οι Victory Collapse είναι μια Aθηναϊκή μπάντα με αστικό ήχο, που ενίοτε χαρακτηρίζεται ως ένα κολάζ επαναλαμβανόμενων στρυφνών ρυθμών και ήχων με νεοκυματικές και ψυχεδελικές καταβολές. Έχουν κυκλοφορήσει 2 LPs, τα «Convenience Has Poisoned Our Souls» (2012) και «Atlas» (2015), 2 EPs, τα «Rumors» (2007) και »Younger Than Before» (2017), και έχουν κάνει αρκετές συναυλίες, πολλές από τις οποίες μαζί με συγκροτήματα που επηρέασαν τον ήχο τους, όπως οι Liars, The Fall, Gang of Four, Savage Republic, Momus, Wire και άλλα.

Μετά από μία μακρά άγονη περίοδο με αλλαγές στα μέλη της μπάντας, καραντίνα και επαναπροσδιορισμό των βασικών συστατικών της, κατέληξαν, για πρώτη φορά σε δική τους ηχογράφηση και παραγωγή, στο τρίτο τους album με τίτλο «Non Player Characters». Ο δίσκος, που κατά τους ίδιους, αποτελεί μια σύνοψη και ολοκλήρωση του εν γένει ήχου τους, θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026 από την Inner Ear. Τα μέλη της μπάντας είναι οι: Βασίλης Ντζούνης, Κώστας Μπαλτάσης, Νίκος Μαρδάκης, Κώστας Β. Βαρώτσος, Κώστας Α. Βαρώτσος.

SoMe links

Instagram

Facebook

Bandcamp

Spotify