11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά!

Οι φετινοί εορτασμοί του One Salonica outlet mall κορυφώθηκαν με ένα εντυπωσιακό Safari-inspired Fashion Show και μια σειρά δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, που έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στα 11α γενέθλια.

Το απόγευμα του Σαββάτου 23 Μαΐου, ο 1ος όροφος του One Salonica μεταμορφώθηκε σε ένα εντυπωσιακό jungle-inspired σκηνικό, με την χαρακτηριστική κίτρινη πασαρέλα να δίνει τον τόνο στο anniversary Fashion Show για καλό σκοπό, ανοιχτό στο κοινό.



Το κοινό παρακολούθησε ένα fashion-forward runway γεμάτο safari summer looks από τα κορυφαία brands του One Salonica outlet mall. Δυνατή μουσική, summer energy και statement εμφανίσεις, υπό τη δημιουργική επιμέλεια και το styling του Αργύρη Χατζηδιάκου. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η αγαπημένη δημοσιογράφος & παρουσιάστρια Νάνσυ Παραδεισανού, που με τη λαμπερή παρουσία και τη θετική της ενέργεια έδωσε ξεχωριστό παλμό στο show, ενώ το Cosmoradio 95.1 και το DJ set της Σοφίας Στεφανίδου απογείωσαν τη μουσική διάθεση.

Special στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συμμετοχή αγαπημένων creators της πόλης, οι Frau Dimitra, Deve Geterian, Bill Pap και Evelyn Tsali, που περπάτησαν μαζί με τα fashion models, δίνοντας το δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα στην πασαρέλα και δημιουργώντας ένα catwalk που έμοιαζε περισσότερο με live fashion experience. Τη λάμψη του show ανέλαβαν τα beauty brands Sephora και KIKO Milano, ενώ ο Τομέας Μόδας & Ομορφιάς των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360° συμμετείχε ενεργά στις προετοιμασίες του show.



Πέρα όμως από τη μόδα και το entertainment, οι φετινές επετειακές δράσεις του One Salonica είχαν έναν ξεκάθαρο κοινωνικό χαρακτήρα. Μέσα από το concept “11 Years One Salonica: Shopping that Gives Back”, το outlet mall στήριξε το Make-A-Wish Ελλάδος και το σημαντικού του έργου, αυτού της εκπλήρωσης ευχών!



Αμέσως μετά το fashion show, η γιορτή μεταφέρθηκε στο rooftop του One Salonica, όπου πραγματοποιήθηκε το anniversary celebration. Συνεργάτες και εκπρόσωποι εταιρειών απόλαυσαν ένα open-air gathering με μουσική και θέα τη Θεσσαλονίκη. Το menu της βραδιάς επιμελήθηκαν τα food spots του One Salonica, ενώ τα κρασιά του hypermarket Σκλαβενίτης συνόδευσαν ιδανικά το networking κλίμα της εκδήλωσης.



Ένας μήνας γεμάτος δράσεις, προσφορά και εμπειρίες

Οι φετινοί εορτασμοί των 11 χρόνων One Salonica ξεκίνησαν από τις 2 Μαΐου και περιλάμβαναν μια σειρά από δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Το μεγάλο giveaway “Shop, Give & Win” έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να διεκδικήσουν 5.000€ μετρητά μέσα από τις αγορές τους, ενώ παράλληλα με κάθε συμμετοχή το One Salonica έδινε πίσω, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος με την υιοθεσία μιας ευχής παιδιού που νοσεί σοβαρά.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχαν και οι interactive δράσεις “Heroes of Kindness” και “ONE Wish Hunt”, που ανέδειξαν την αξία της προσφοράς μέσα από βιωματικές εμπειρίες για παιδιά και οικογένειες. Παράλληλα, τα Top Brands του One Salonica συμμετείχαν σε ένα μεγάλο κύμα Birthday EXTRA Offers στις ήδη outlet τιμές, ενώ και τα food spots με τα Birthday Combo Menus τους έδωσαν ακόμη και στο lunch break… φιλανθρωπικό χαρακτήρα.



Με σύνθημα “Shopping that Gives Back”, το One Salonica απέδειξε πως το shopping μπορεί να συνδυάζει μόδα, εμπειρίες και ουσιαστική προσφορά, δημιουργώντας ένα meaningful anniversary celebration.

