Πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ στην Temu: Οι φορτιστές, τα παιδικά παιχνίδια και η τεράστια «καμπάνα» της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ στην Temu, βάζοντας στο στόχαστρο παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα.

Η Temu βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από τις πιο βαριές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου 200 εκατ. ευρώ στην κινεζική πλατφόρμα, κρίνοντας ότι δεν αξιολόγησε σωστά τους κινδύνους από παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα που διατίθενται σε καταναλωτές μέσα στην Ε.Ε.

Η υπόθεση αφορά τη συμμόρφωση της Temu με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, γνωστό ως Digital Services Act. Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πλαίσιο που υποχρεώνει τις μεγάλες online πλατφόρμες να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να περιορίζουν συστημικούς κινδύνους, ειδικά όταν αυτοί αφορούν την ασφάλεια των χρηστών και την κυκλοφορία παράνομων προϊόντων.

Οι αγορές που αποκάλυψαν το πρόβλημα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Κομισιόν δεν έμεινε μόνο σε καταγγελίες ή θεωρητικούς ελέγχους. Στο πλαίσιο της διαδικασίας έγιναν δοκιμαστικές αγορές προϊόντων, μέσα από τις οποίες εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα ασφαλείας. Ανάμεσα στα προϊόντα που μπήκαν στο μικροσκόπιο ήταν φορτιστές και παιδικά παιχνίδια.

Οι έλεγχοι έδειξαν ότι σημαντικό μέρος των φορτιστών δεν περνούσε βασικές δοκιμές ηλεκτρικής ασφάλειας. Παράλληλα, σε παιδικά παιχνίδια βρέθηκαν χημικές ουσίες πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ή μικρά αποσπώμενα κομμάτια που μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο ασφυξίας. Με απλά λόγια, η υπόθεση δεν αφορά μόνο «φθηνά προϊόντα αμφίβολης ποιότητας», αλλά είδη που μπορούν να φτάσουν σε σπίτια, παιδιά και καθημερινή χρήση.

Η Κομισιόν έκρινε ότι η αξιολόγηση κινδύνων της Temu ήταν ανεπαρκής, αόριστη και δεν βασίστηκε σε αρκετά συγκεκριμένα στοιχεία για τον τρόπο που λειτουργεί η ίδια η πλατφόρμα. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στον ρόλο των αλγορίθμων προτάσεων και των προωθητικών μηχανισμών, καθώς οι ευρωπαϊκές αρχές θεωρούν ότι μπορούν να ενισχύουν την προβολή προϊόντων που δεν πληρούν τους κανόνες.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, τόνισε ότι οι αξιολογήσεις κινδύνου δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά η «ραχοκοκαλιά» του Digital Services Act. Όπως ανέφερε, η Temu υποβάθμισε συγκεκριμένους κινδύνους, δεν στηρίχθηκε σε επαρκείς αποδείξεις και δεν παρουσίασε συνολική εικόνα για την πραγματική έκταση του προβλήματος.

Η Temu έχει πλέον προθεσμία μέχρι τις 28 Αυγούστου 2026 να παρουσιάσει σχέδιο δράσης για το πώς θα διορθώσει τις αδυναμίες που εντόπισε η Κομισιόν. Αν δεν συμμορφωθεί, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με νέα, περιοδικά πρόστιμα. Από την πλευρά της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι το πρόστιμο είναι δυσανάλογο και ότι αφορά παλαιότερη αξιολόγηση κινδύνου, ενώ λέει πως έχει ήδη ενισχύσει τις διαδικασίες ελέγχου και συμμόρφωσης.

Η υπόθεση έχει μεγαλύτερη σημασία από ένα απλό πρόστιμο. Η Temu έγινε γνωστή στην Ευρώπη για τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές, τη μαζική διαφήμιση και την τεράστια γκάμα προϊόντων, από ρούχα και αξεσουάρ μέχρι ηλεκτρονικά και είδη για παιδιά. Η απόφαση της Κομισιόν δείχνει ότι η Ε.Ε. θέλει πλέον να πιέσει περισσότερο τις μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ειδικά όταν το φθηνό προϊόν μπορεί να κρύβει πραγματικό κίνδυνο για τον καταναλωτή.

