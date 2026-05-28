Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η εξουσία είναι γένους ικανού»

Στο 16ο Annual Capital Link Sustainability Forum συμμετείχε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πάνελ με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Επιχειρηματική Ευθύνη ως Πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Στην τοποθέτησή της, η Υπουργός αναφέρθηκε στη σύνδεση της κοινωνικής πολιτικής με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τονίζοντας ότι μια πραγματικά ανθεκτική οικονομία προϋποθέτει ανθρώπους με θέση, δυνατότητες και προοπτική. Μίλησε για τις πολιτικές στήριξης της οικογένειας, την αντιμετώπιση του στεγαστικού, την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, την προσβασιμότητα, την ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, καθώς και για τον ρόλο των επιχειρήσεων στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος με ίση μεταχείριση και συμπερίληψη.

Μετά την ολοκλήρωση του Forum, ερωτηθείσα από δημοσιογράφους αν «η εξουσία είναι γένους θηλυκού», η κ. Μιχαηλίδου απάντησε:

«Η εξουσία είναι γένους ικανού. Και ικανός είναι και ο άνδρας και η γυναίκα.

Κινούμαστε σε πολλούς άξονες για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά. Η βοήθεια αυτή είναι είτε άμεση οικονομική στήριξη είτε έμμεση, μέσα από πολιτικές που αφήνουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα στις οικογένειες. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών, καθώς και η νέα, συνεπής προς το δημογραφικό πολιτική της κυβέρνησης, με την προσαρμογή των φορολογικών συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.

Παράλληλα, υλοποιούμε υπηρεσίες που βοηθούν την οικογένεια να έχει περισσότερο χώρο, χρόνο και χρήμα. Να έχει τα εργαλεία, τα “όπλα” στο οπλοστάσιό της, ώστε να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις της όπως η ίδια θέλει.

Γιατί δημογραφικό σημαίνει: μωρό, παιδί, μαμά, μπαμπάς, γιαγιά, παππούς».

