Καλοκαιρινές διακοπές στο εξοχικό: Η ιδανική ευκαιρία για συντήρηση και ανανέωση

Το καλοκαίρι για τους περισσότερους σημαίνει ξεκούραση, θάλασσα και χαλάρωση.

Για τον ιδιοκτήτη ενός εξοχικού, το καλοκαίρι είναι και η μοναδική στιγμή του χρόνου που μπορεί να «ακούσει» το σπίτι του και να το θωρακίσει απέναντι στις φθορές του χρόνου και των στοιχείων της φύσης.

Από την εμπειρία στο Domica Center, γνωρίζουμε ότι η πρόληψη είναι πάντα πιο οικονομική από την επισκευή. Συγκεντρώσαμε λοιπόν έναν ολοκληρωμένο οδηγό με τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά για επαγγελματικό αποτέλεσμα.

1. Μόνωση και Στεγάνωση: Η Ασπίδα του Σπιτιού

Πριν ξεκινήσετε τους χρωματισμούς, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το σπίτι είναι στεγανό. Η ζέστη του καλοκαιριού είναι ο σύμμαχός σας, καθώς οι επιφάνειες είναι στεγνές και τα υλικά «τραβάνε» καλύτερα.

Ταράτσες και Δώματα: Ελέγξτε για ρωγμές. Η εφαρμογή ενός ελαστομερούς επαλειπτικού μονωτικού (πολυουρεθανικού ή υβριδικού) θα μειώσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως και 5 βαθμούς και θα σας απαλλάξει από την υγρασία τον χειμώνα.

Αρμοί και Σιλικόνες: Αντικαταστήστε τις φθαρμένες σιλικόνες γύρω από τα κουφώματα και στα είδη υγιεινής. Χρησιμοποιήστε πολυουρεθανικές μαστίχες για εξωτερικούς χώρους, που αντέχουν στην ηλιακή ακτινοβολία.

2. Εξωτερική Τοιχοποιία: Προστασία από την Αρμύρα και τον Ήλιο

Αν το εξοχικό σας βρίσκεται κοντά σε θάλασσα, το αλάτι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός σας.

Καθαρισμός: Πλύνετε καλά τους τοίχους με πιεστικό για να φύγει η σκόνη και τα άλατα.

Επισκευή: Χρησιμοποιήστε ρητινούχα επισκευαστικά κονιάματα για να κλείσετε τυχόν σκασίματα ή αποκολλήσεις σοβά.

Βάψιμο: Επιλέξτε ακρυλικά χρώματα υψηλής ποιότητας ή σιλικονούχα, τα οποία επιτρέπουν στον τοίχο να «αναπνέει» ενώ ταυτόχρονα απωθούν το νερό και τους ρύπους.

3. Ξύλινες και Μεταλλικές Επιφάνειες

Τα ξύλινα παραθυρόφυλλα, οι πέργκολες και τα μεταλλικά κάγκελα υποφέρουν περισσότερο από όλα το καλοκαίρι.

Για τα Ξύλα: Το τρίψιμο είναι το Α και το Ω. Αφού αφαιρέσετε τα παλιά βερνίκια, εφαρμόστε ένα συντηρητικό εμποτισμού κατά των μυκήτων και των εντόμων, και ολοκληρώστε με ένα βερνίκι θαλάσσης με φίλτρα UV.

Για τα Μέταλλα: Αν δείτε σκουριά, μην την καλύψετε απλά. Τρίψτε καλά και χρησιμοποιήστε αντισκωριακό αστάρι (μίνιο) πριν το τελικό χρώμα (ντουκόχρωμα). Για πιο γρήγορο αποτέλεσμα, υπάρχουν πλέον εξαιρετικά χρώματα που εφαρμόζονται απευθείας πάνω στη σκουριά.

4. Φροντίδα Δαπέδων και Πετρωμάτων

Πολλά εξοχικά διαθέτουν επενδύσεις με πέτρα Καρύστου, Πηλίου ή τσιμεντοειδή δάπεδα.

Αδιαβροχοποίηση: Εφαρμόστε ένα ειδικό βερνίκι πέτρας ή ένα διάφανο υγρό αδιαβροχοποίησης (nanotechnology). Αυτό θα εμποδίσει το νερό και το λάδι να ποτίσουν την πέτρα, διατηρώντας τη φυσική της ομορφιά για χρόνια.

Tips από τον Επαγγελματία:

Προσοχή στις ώρες εργασίας: Μην βάφετε ποτέ κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμοκρασίες άνω των 35^\circ C$. Το χρώμα θα στεγνώσει απότομα («θα ψηθεί») και θα ξεφλουδίσει γρήγορα. Προτιμήστε τις πολύ πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

Η Λίστα των Απαραιτήτων (Checklist):

1. Πινέλα και Ρολά (κατάλληλα για το είδος του χρώματος).

2. Χαρτοταινίες και Νάιλον κάλυψης (για να μην λερώσετε).

3. Σπάτουλες και Γυαλόχαρτα.

4. Αστάρι (το σημαντικότερο βήμα για να «πιάσει» το χρώμα).

5. Διαλυτικά ή νερό για τον καθαρισμό των εργαλείων.

Στο κατάστημά Domica Center θα βρείτε όλη την γκάμα των υλικών που προαναφέραμε, καθώς και εξειδικευμένες συμβουλές για κάθε ιδιαίτερη ανάγκη του δικού σας χώρου.

Καλές εργασίες και καλό καλοκαίρι!