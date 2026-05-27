ΤΑΞΙΔΙΑNikos & Maria: Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στη Νάξο!

Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στη Νάξο όχι απλά στη Νάξο, αλλά με δικό σου τραπέζι πάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, για να απολαύσεις τη συγκλονιστική κουζίνα του… Νίκου και της Μαρίας

Το οικογενειακό εστιατόριο, το οποίο χρονολογείται από το 1974 στη Νάξο, ξεκίνησε από τον Νίκο και τη Μαρία Μαργαρίτη, οι οποίοι στη συνέχεια αποφάσισαν να δώσουν μια νέα πνοή στην παραλία της Πλάκας, παράγοντας γεύσεις και αρώματα βασισμένες στην παράδοση.

Η συνέχεια προέρχεται από τον γιο τους Μιχάλη, ο οποίος συνεχίζει την πορεία του εστιατορίου με την ίδια φιλοσοφία.

Το εστιατόριό μας βρίσκεται στην παραλία της Πλάκας Νάξου. Η τοποθεσία αποτελείται από αμμόλοφους με χρυσές αμμώδης παραλίες, κατάλληλες για οικογένειες αλλά και για αυτούς που προτιμούν την ηρεμία και την γαλήνη από την πολύβουη ζωή της Χώρας.

Από το πρωί, μπορείτε να απολαύσετε το πρωινό σας στο εστιατόριό μας καθώς και τον καφέ σας και να χαρείτε τον ήλιο και την θάλασσα στην οργανωμένη παραλία ακριβώς μπροστά από το εστιατόριο.

Το εστιατόριο μας είναι ανοιχτό από νωρίς το πρωί, αλλά η γευστική εμπειρία κορυφώνεται το ηλιοβασίλεμα όταν πια είναι διαθέσιμα και τα τραπέζια μας στην παραλία, για να απολαύσετε ένα ρομαντικό δείπνο, υπό το φως του ήλιου που δύει και με την θάλασσα στα πόδια σας να συμπληρώνει το εκθαμβωτικό τοπίο.

Επιπλέον, δίπλα στο εστιατόριο μας θα βρείτε το πολύ καλά εξοπλισμένο super-market μας, που διαθέτει οτιδήποτε χρειαστείτε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές.

Nikos & Maria

www.nikosmaria-naxos.com

Παραλία Πλάκας Νάξος

2285042670, 6972722785

