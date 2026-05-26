Pussycat Dolls: Το εμβληματικό reunion στα AMAs 2026 «ξύπνησε» τη χρυσή εποχή των 00s

Οι Pussycat Dolls ανέβηκαν στη σκηνή των American Music Awards 20 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνισή τους και έγιναν viral.

Υπάρχουν pop στιγμές που εμφανίζονται στο timeline μας και απλώς τις προσπερνάνε, ενώ υπάρχουν κι εκείνες που δεν μπορούμε να σταματήσουμε να χαζεύουμε, αφού μας γυρίζουν αυτομάτως πίσω στα 2000s. Το reunion των Pussycat Dolls στα American Music Awards 2026 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στα AMAs, οι Νικόλ Σέρζινγκερ, Άσλεϊ Ρόμπερτς και Κίμπερλι Γουάιατ ανέβηκαν ξανά στη σκηνή και χάρισαν ένα performance βγαλμένο από την εποχή που το MTV έπαιζε nonstop τα video clips τους και όλοι χορεύαμε στον ρυθμό τους.

Το iconic γυναικείο συγκρότημα εμφανίστηκε στα AMAs 2026 με total red latex looks και ξύπνησε αναμνήσεις, γυρίζοντάς μας πολλά χρόνια πίσω. Μπορεί ο καιρός να πέρασε, όμως οι Pussycat Dolls επέλεξαν να κινηθούν στο ίδιο στιλ, όπως τότε που βρίσκονταν στο peak της καριέρας τους. Η Νικόλ Σέρζινγκερ φόρεσε μια εντυπωσιακή ολόσωμη φόρμα με μακριά μανίκια και λεπτομέρειες στον λαιμό, ενώ προς το τέλος του performance έβαλε ένα λευκό hoodie με τη φράση: «don’t you wish your girlfriend was hot like me» («δεν θα ήθελες η κοπέλα σου να ήταν τόσο hot όσο εγώ;»).

