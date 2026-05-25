Τέσσερις ημέρες αθλητισμού, ευεξίας και αυθεντικών εμπειριών στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό της Χαλκιδικής.

Το Porto Carras Athlos 2026 θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά από τις 29 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το εμβληματικό Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, σε έναν μοναδικό προορισμό αθλητικού τουρισμού, wellness και βιωματικών experiences.

Με περισσότερες από 10 αθλητικές και wellness δράσεις, open συμμετοχές για το κοινό και κορυφαίους instructors από τον χώρο του αθλητισμού και της ευεξίας, το Porto Carras Athlos φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως το μεγαλύτερο multisport & wellness event της Βόρειας Ελλάδας.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει beach volley camps & tournaments, beach soccer tournament, Porto Carras Athlos Golf Tournament, tennis tournaments, crossfit sessions, yoga & pilates δίπλα στη θάλασσα, calisthenics workouts, football clinics και running experiences μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο της Σιθωνίας.

Football Clinics με τον Κώστα Κατσουράνη & Beach Soccer

Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 Κώστας Κατσουράνης συμμετέχει στο Porto Carras Athlos με ειδικά Football Clinics, δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά και ενήλικες να προπονηθούν δίπλα σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• football clinics

• beach soccer sessions και tournament

• skill sessions

• activities για μικρούς αθλητές και οικογένειες

Beach Volley Experience με την Ολυμπιονίκη Έφη Σφυρή

Στην καρδιά της διοργάνωσης βρίσκεται το Beach Volley Camp, με την Ολυμπιονίκη και πρωταθλήτρια Ευρώπης Έφη Σφυρή να ηγείται ενός τετραήμερου γεμάτου προπονήσεις, open play sessions και τουρνουά.

Τα ολοκαίνουργια γήπεδα beach volley του Porto Carras Grand Resort θα φιλοξενήσουν:

• Beach Volley Sessions με King of the Court και Open Play Games.

• Open Beach Volley Tournament, το οποίο περιλαμβάνει:

o Men’s Tournament

o Women’s Tournament

o Mixed Tournament

Το open τουρνουά που θα γίνει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου θα είναι ανοιχτό προς το κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο στους επισκέπτες του resort όσο και σε όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος ανεξάρτητα από τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο.

Porto Carras Athlos Golf Tournament

Για πρώτη φορά στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί και το Porto Carras Athlos Golf Tournament, στο ιστορικό γκολφ του Porto Carras Grand Resort, ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα της χώρας. Το τουρνουά προσφέρει μια μοναδική αθλητική εμπειρία σε ένα από τα πιο όμορφα φυσικά σκηνικά της Μεσογείου, με θέα στον Τορωναίο κόλπο.

Pilates Sessions με τη Μάντη Περσάκη

Η ευεξία αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα από μοναδικά sessions δίπλα στο κύμα, με τη γνωστή γυμνάστρια φυσικής αγωγής Μάντη Περσάκη να παρουσιάζει ειδικά σχεδιασμένα Pilates Sessions στο Porto Carras Athlos.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν Sunset Beach Pilates, σε ένα από τα πιο ειδυλλιακά τοπία της Μεσογείου.

Functional Training & Injury Prevention από το Joint Athens

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα κατέχουν οι εξειδικευμένες δράσεις ευεξίας και αποκατάστασης από το Joint Athens, με τους Άγγελο Γιακουμίδη και Γιώργο Πουλιανίτη να παρουσιάζουν sessions γύρω από:

• injury prevention

• σωστή κίνηση

• αποφόρτιση μέσης

• functional movement

• athletic performance

Μέσα από πρακτικά workshops και workouts, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν σύγχρονες τεχνικές προπόνησης και αποκατάστασης.

Calisthenics Sessions με τον Γιώργο Βότση

Το Porto Carras Athlos ενσωματώνει δυναμικά και το calisthenics, με τον Γιώργο Βότση να παρουσιάζει ειδικά designed bodyweight workouts και sessions λειτουργικής ενδυνάμωσης μέσα στο φυσικό περιβάλλον του resort.

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν:

• bodyweight training

• mobility techniques

• strength & endurance sessions

• outdoor fitness experiences

Tennis Tournament σε συνεργασία με το Tennis Hold’em

Το tennis αποκτά ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση μέσα από τη συνεργασία με το Tennis Hold’em, παρουσιάζοντας:

• Mixed Doubles Tournament

• Men’s Singles Tournament

• tennis experiences για διαφορετικά επίπεδα αθλητών

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στα κορυφαία courts του Porto Carras Grand Resort, προσφέροντας μια μοναδική αθλητική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.

CrossFit Sessions με τη Ρεγγίνα Μακέδου

Η Ρεγγίνα Μακέδου αναλαμβάνει τα official CrossFit sessions της διοργάνωσης, παρουσιάζοντας υψηλής έντασης workouts σχεδιασμένα για όλους τους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

• outdoor crossfit training

• metabolic conditioning

• endurance sessions

• group workouts σε παραθαλάσσιο περιβάλλον

Yoga Sessions με τη Μοσχούλα Πουγαρίδου

Η εμπειρία ευεξίας του Porto Carras Athlos ενισχύεται μέσα από μοναδικά yoga sessions δίπλα στη θάλασσα, με τη Μοσχούλα Πουγαρίδου να παρουσιάζει ειδικά προγράμματα yoga σε ένα από τα πιο μαγευτικά φυσικά τοπία της Μεσογείου.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν:

Morning και Sunset Beach Yoga συνδυάζοντας τη σωματική ευεξία, τη χαλάρωση και τη σύνδεση με τη φύση, με φόντο το μοναδικό παραθαλάσσιο περιβάλλον του Porto Carras Grand Resort.

The Giant Run Series — Ανοιχτή συμμετοχή για όλους

Το Porto Carras Athlos περιλαμβάνει επίσης μία από τις πιο εμβληματικές διοργανώσεις τρεξίματος της χρονιάς, The Giant Run Series, με διαδρομές:

• Ημιμαραθωνίου

• 10 χλμ

• 5 χλμ

• 1 χλμ για παιδιά

Οι διαδρομές διασχίζουν τους αμπελώνες, τα πευκοδάση και τις βραβευμένες παραλίες του Porto Carras Grand Resort.

Σημαντικό: Η συμμετοχή στο Giant Run Series είναι ανοιχτή σε όλους. Οποιοσδήποτε δρομέας μπορεί να εγγραφεί και να έρθει την Κυριακή 31 Μαΐου στο resort μόνο για τον αγώνα, χωρίς να έχει κλείσει πακέτο φιλοξενίας. Η είσοδος στο Porto Carras Grand Resort την ημέρα του αγώνα είναι ελεύθερη για όλους τους συμμετέχοντες.

Gastronomy Experience με τον Σεφ Λευτέρη Λαζάρου

Η εμπειρία του Porto Carras Athlos ολοκληρώνεται μέσα από ξεχωριστές γαστρονομικές δράσεις, με τον βραβευμένο chef Λευτέρη Λαζάρου να παρουσιάζει ένα μοναδικό live gastronomic experience αφιερωμένο στη μεσογειακή κουζίνα και τις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις.

Ο καταξιωμένος chef, με ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία, συνδέεται παράλληλα με τη νέα γαστρονομική κατεύθυνση του Porto Carras Grand Resort συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ανανεωμένου concept στο εστιατόριο Cikado. Στο πλαίσιο αυτής της νέας εποχής, το εστιατόριο επανατοποθετείται ως ένας σύγχρονος γαστρονομικός προορισμός με έμφαση στην ελληνική δημιουργική κουζίνα και την ανάδειξη της τοπικής πρώτης ύλης μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ξεχωριστό culinary experience, εμπνευσμένο από τα αρώματα και τα προϊόντα της ελληνικής θάλασσας και της Χαλκιδικής, παρουσία του chef.

Παράλληλα, η εμπειρία των επισκεπτών θα απογειωθεί μέσα από το γαστρονομικό χαρακτήρα του Domaine Porto Carras, που λειτουργεί από το 1967 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιολογικούς αμπελώνες στην Ελλάδα, προσφέροντας μοναδικές συνεδρίες οινογνωσίας εκλεκτών ετικετών σε ένα περιβάλλον απαράμιλλης αισθητικής.



Ένα μοναδικό sports & wellness destination experience

Το Porto Carras Athlos δεν αποτελεί απλώς μια αθλητική διοργάνωση, αλλά ένα ολοκληρωμένο lifestyle experience που συνδυάζει:

• αθλητισμό

• ευεξία

• φύση

• γαστρονομία

• διαμονή υψηλού επιπέδου

• αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας

Με φόντο το μοναδικό φυσικό τοπίο της Σιθωνίας, το Porto Carras Grand Resort επιβεβαιώνει τη θέση του ως ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός σπορ στη Χαλκιδική και γίνεται το σημείο συνάντησης για αθλητές, οικογένειες και λάτρεις του wellness από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η δύναμη της σύγχρονης μετακίνησης

Για πρώτη φορά, η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, συμμετέχει στο Porto Carras Athlos ως Premium Mobility Partner, ενισχύοντας δυναμικά τη σπουδαία διοργάνωση αθλητικού τουρισμού και ευεξίας στη Βόρεια Ελλάδα. Με επίκεντρο την άνεση, την αξιοπιστία και τη σύγχρονη εμπειρία μετακίνησης, η SIXT θα συμβάλει ουσιαστικά στη μετακίνηση αθλητών, προσκεκλημένων και επισκεπτών, προσφέροντας υπηρεσίες mobility υψηλού επιπέδου σε ένα event που ενώνει τον αθλητισμό, τη φιλοξενία και την εμπειρία προορισμού.

Η συμμετοχή αυτή επιβεβαιώνει και την ισχυρή παρουσία της SIXT στη Βόρεια Ελλάδα, μια περιοχή με αυξανόμενη τουριστική δυναμική, όπου η εταιρεία στηρίζει σταθερά τόσο τις ανάγκες μετακίνησης των επισκεπτών όσο και την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού. Μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία, η SIXT ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία σε κορυφαίες διοργανώσεις που προάγουν τον βιώσιμο τουρισμό, την εξωστρέφεια και τις μοναδικές εμπειρίες ζωής.

Εγγραφές στις δράσεις

Ο δρόμος για τον δικό σας «άθλο» είναι ανοιχτός, καθώς οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/porto-carras-athlos/





Αποκλειστική Εμπειρία Φιλοξενίας στο Porto Carras Meliton Hotel

Η συμμετοχή στον Porto Carras Athlos ολοκληρώνεται με τη διαμονή στην καρδιά των γεγονότων, στο εμβληματικό Porto Carras Meliton Hotel, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality για δεύτερη χρονιά. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, διατίθενται ειδικά προνομιακά πακέτα που ξεκινούν από 230€ το δίκλινο, ανά διανυκτέρευση, περιλαμβάνοντας ημιδιατροφή στο εστιατόριο «Άθως» και δωρεάν συμμετοχή σε παράλληλες δράσεις ευεξίας, όπως Yoga, Pilates και Calisthenics. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα ή τη μαρίνα, εξασφαλίζοντας μια ολιστική εμπειρία φιλοξενίας με ελάχιστη διαμονή δύο διανυκτερεύσεων. Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης: https://www.portocarras.com/porto-carras-athlos/

Gold Sponsor: Domaine Porto Carras

Premium Mobility Partner: SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Helper: Anatomic Line

Official Sports Supplier: 42K Running

Athletic Partners: Enso Sports Club by Efi Sfyri, Falcons Football Academy, Joint Athens, Pilates by Mandy, Tennis Hold’em Club, The Art of Calisthenics

Το Porto Carras Athlos θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

