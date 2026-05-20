Τι είναι το emotional buffering και γιατί το βλέπουμε πολύ έντονα στις σχέσεις;

Η ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια πριν από έναν χωρισμό και ο φόβος της μοναξιάς που ωθούν πολλούς σε παράλληλα φλερτ.

Υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν να μην μένουν ποτέ πραγματικά μόνοι. Πριν τελειώσει μία σχέση, έχει ήδη εμφανιστεί ένα νέο πρόσωπο στο προσκήνιο. Ένα φλερτ, μια έντονη συνομιλία, μια συναισθηματική σύνδεση που λειτουργεί σαν «γέφυρα» πριν τον επόμενο σταθμό. Η συμπεριφορά αυτή περιγράφεται συχνά με τον όρο emotional buffering.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια μορφή συναισθηματικού “μαξιλαριού ασφαλείας”. Αντί κάποιος να βιώσει πλήρως το τέλος μιας σχέσης και τη μοναξιά που μπορεί να ακολουθήσει, δημιουργεί από πριν μια νέα συναισθηματική διέξοδο.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr