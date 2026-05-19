Καταφύγιο «φάντασμα» στη λεωφόρο Συγγρού: Εντοπίστηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, άγνωστο αν μπαζώθηκε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε εικόνες από το εύρημα - Αναμένεται ενημέρωση για την τύχη του.
Κατά τη διάρκεια πρόσφατων εργασιών για την κατασκευή ξενοδοχείου σε οικόπεδο της Λεωφόρου Συγγρού 243, εντοπίστηκε ένα θαμμένο καταφύγιο της περιόδου του Μεσοπολέμου, το οποίο παρέμενε ξεχασμένο για δεκαετίες κάτω από παλαιότερα κτίσματα. Παρά την εξερεύνησή του που ανατέθηκε σε ειδικό, η τύχη του σήμερα παραμένει άγνωστη.
Το εύρημα ήρθε στο φως δίπλα ακριβώς σε άλλα υπόγεια ευρήματα που βρίσκονται υπό μελέτη από την αρχαιολογική υπηρεσία, και συγκεκριμένα άγνωστες υπόγειες στοές και αρχαίες δεξαμενές, γεγονός που αρχικά δημιούργησε ερωτήματα για πιθανή σύνδεση μεταξύ τους.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Κύκλωμα εκβιασμών στην Κρήτη: Έκαιγαν περιουσίες, απειλούσαν κατοίκους και άρπαξαν 586.000 ευρώ από επιδοτήσεις
- Global Sumud Flotilla: Έλληνας μεταξύ των συλληφθέντων μετά το ισραηλινό ρεσάλτο - «Η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο»
- Εξαφάνιση Μπεν: Το χρονικό της τραγωδίας που δεν βρήκε ποτέ απάντηση - Νεκρός ή τον απήγαγαν;