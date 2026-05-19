Καταφύγιο «φάντασμα» στη λεωφόρο Συγγρού: Εντοπίστηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, άγνωστο αν μπαζώθηκε

Δείτε εικόνες από το εύρημα - Αναμένεται ενημέρωση για την τύχη του.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων εργασιών για την κατασκευή ξενοδοχείου σε οικόπεδο της Λεωφόρου Συγγρού 243, εντοπίστηκε ένα θαμμένο καταφύγιο της περιόδου του Μεσοπολέμου, το οποίο παρέμενε ξεχασμένο για δεκαετίες κάτω από παλαιότερα κτίσματα. Παρά την εξερεύνησή του που ανατέθηκε σε ειδικό, η τύχη του σήμερα παραμένει άγνωστη.

Το εύρημα ήρθε στο φως δίπλα ακριβώς σε άλλα υπόγεια ευρήματα που βρίσκονται υπό μελέτη από την αρχαιολογική υπηρεσία, και συγκεκριμένα άγνωστες υπόγειες στοές και αρχαίες δεξαμενές, γεγονός που αρχικά δημιούργησε ερωτήματα για πιθανή σύνδεση μεταξύ τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr