Eurovision 2026: Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης του Akyla στον μεγάλο τελικό
Ένα εικοσιτετράωρο πριν τον 70ο τελικό της Eurovision ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό.
Αντίστροφα μετρά πια ο χρόνος για την έναρξη του μεγάλου τελικού της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας, με τα βλέμματα όλων των Ελλήνων να είναι στραμμένα στον Akyla και το «Ferto».
Ο εκπρόσωπος της ελληνικής συμμετοχής, μετά την πρόκριση από τον Α’ Ημιτελικό, θα διεκδικήσει την κορυφή, παρασύροντας τους Ευρωπαίους στο βιντεοπαιχνίδι του.
Στα προγνωστικά, η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη τριάδα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο.
Αυτή είναι η θέση που θα εμφανιστεί ο Akylas στον τελικό της Eurovision...
