Anek Lines: Με τη φιλοξενία της Κρήτης σε κάθε ταξίδι

Όπως η κρητική φιλοξενία κάνει κάθε επισκέπτη να αισθάνεται σαν στο σπίτι του, έτσι και τα πλοία της Anek Lines προσφέρουν κάτι περισσότερο από μια απλή μεταφορά.

Δημιουργούν μια ταξιδιωτική εμπειρία γεμάτη άνεση, ζεστασιά και αυθεντική φροντίδα, όπου κάθε επιβάτης νιώθει πραγματικά ξεχωριστός. Με καθημερινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά προς τα Χανιά και το Ηράκλειο, η Anek Lines φέρνει τους ταξιδιώτες πιο κοντά στην αληθινή ψυχή της Κρήτης. Σε έναν τόπο γεμάτο εικόνες, αρώματα, ανθρώπους και παραδόσεις που αφήνουν πάντα κάτι μοναδικό στην καρδιά κάθε επισκέπτη.

Και τώρα, που η Κρήτη ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026, το ταξίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυθεντικές γεύσεις, τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές συνταγές με βαθιές ρίζες στην ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού περιμένουν να τις δοκιμάσεις και να τις απολαύσεις.

Νέοι προορισμοί, νέες εμπειρίες!

Η φετινή χρονιά φέρνει ακόμη περισσότερες επιλογές για αποδράσεις και καλοκαιρινές εξερευνήσεις. Η Anek Lines επεκτείνει τα δρομολόγιά της σε νέους προορισμούς, συνδέοντας τον Πειραιά και τα Χανιά με τη μοναδική Μήλο, ενώ παράλληλα ενώνει το Ηράκλειο με τη γοητευτική Σέριφο.

Δύο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων, με μαγευτικές παραλίες, αυθεντικό χαρακτήρα και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη, σε καλούν να τα ανακαλύψεις.

Συνδύασε την Κρήτη με τις Κυκλάδες και ζήσε τη δική σου island-hopping εμπειρία, απολαμβάνοντας την άνεση, την ποιότητα και τη φιλοξενία που προσφέρει η Anek Lines σε κάθε διαδρομή.

Ταξίδεψε με εκπτώσεις έως 50%!

Οι διακοπές ξεκινούν με πλοίο! Η Anek Lines σου δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψεις με μοναδικές προσφορές που φτάνουν έως και 50%!

Παρακάτω κάποιες απ’ τις προσφορές μας:

50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές & παιδιά

30% έκπτωση σε καμπίνες και Ι.Χ. στα ημερήσια δρομολόγια

25% έκπτωση σε 4κλινη καμπίνα

20% Special Οικονομική

20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες & Ι.Χ.

Πακέτα προσφορών από €114 σε επιβάτες με Ι.Χ. ή και από 253 για 4κλινη καμπίνα & Ι.Χ.

Από 24€ το άτομο για παρέες φοιτητών σε καμπίνες

Γεύσεις, shopping και ταξιδιωτική εμπειρία εν πλω

Η θάλασσα ανοίγει την όρεξη για φαγητό — και όχι μόνο. Στα πλοία της Anek Lines, οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν στα μπαρ μια μεγάλη ποικιλία από γευστικά σνακ, δροσερούς χυμούς, λαχταριστά γλυκά, καφέ ή το ποτό τους, σε έναν ευχάριστο και χαλαρό χώρο.

Στα À la Carte εστιατόρια, ξεχωρίζουν εμπνευσμένες γαστρονομικές δημιουργίες φτιαγμένες με προϊόντα των ελληνικών νησιών, μια προσεκτικά επιλεγμένη και πλούσια λίστα κρασιών από Έλληνες και ξένους παραγωγούς, καθώς και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, που αναβαθμίζει συνολικά την ταξιδιωτική εμπειρία. Παράλληλα, τα Self Service εστιατόρια προσφέρουν μεγάλη ποικιλία πιάτων, με πεντανόστιμες και απολαυστικές γεύσεις για κάθε προτίμηση.

Μην ξεχάσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου, να αναζητήσεις τις προσφορές μας Happy Deals – Happy Meals!

1. Έκπτωση -20% στο Self Service, με αγορές άνω των 10€ από τα bar

2. Combo menus που ξεκινάνε από 17,90€

Το ταξίδι συνεχίζεται και με shopping: στα καταστήματα των πλοίων μπορεί κανείς να βρει κοσμήματα, καλλυντικά, είδη ταξιδίου και ένδυσης. Επιπλέον, για μεγαλύτερη διευκόλυνση, στα πλοία υπάρχουν και ATM, ώστε οι αναλήψεις χρημάτων να γίνονται εύκολα και γρήγορα.

Έκπτωση 10% για αγορά wifi πριν το ταξίδι!

Χρειάζεσαι wifi στο ταξίδι σου; Αγόρασε το πακέτο wifi που σου ταιριάζει έως και 24 ώρες πριν από το προγραμματισμένο σου ταξίδι και κέρδισε έκπτωση 10%

Κατέβασε το νέο mobile app seamore!

Σου παρουσιάζουμε το seamore, το νέο app των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines.

O προσωπικός σου ταξιδιωτικός βοηθός, με μοντέρνο σχεδιασμό, εύκολη πλοήγηση και λειτουργίες που θα σου λύσουν τα χέρια!

Τι σου προσφέρει το νέο app; Κάνει το ταξίδι σου πιο απλό από ποτέ!

Αποθηκεύεις τους συνταξιδιώτες, τα οχήματα και τα κατοικίδιά σου και κάνεις την κράτησή σου πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ!

Βλέπεις όλα σου τα ταξίδια, τα προηγούμενα και τα επόμενα!

Βρίσκεις πληροφορίες για όλους τους προορισμούς, προτάσεις για ταξίδια και τις διαθέσιμες εκπτώσεις.

Κάνεις εύκολα το web check in σου!

Κι αν είσαι μέλος Seasmiles, έχεις την πλήρη εικόνα του λογαριασμού σου.

Κατέβασέ το τώρα από Google Play & App Store

Ένα Log-in όλα σου τα ταξίδια!

Κάνε εγγραφή και συνδέσου τώρα στο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines, mobile app seamore & Seasmiles με έναν κοινό κωδικό!

Extra Tips

Πρόγραμμα Επιβράβευσης Seasmiles

Γίνε και εσύ μέλος εύκολα και γρήγορα μέσω του seasmiles.com ή εν πλω και απόλαυσε μοναδικά προνόμια!

Απόκτησε ΔΩΡΕΑΝ ή με έκπτωση εισιτήρια , εξαργυρώνοντας seasmiles

, εξαργυρώνοντας seasmiles Κέρδισε έως -20% στη γραμμή του Ηρακλείου

Επωφελήσου από έως -35% σε 350+ συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα

@sea, ένα διαδραστικό portal εν πλω

Φροντίζουμε να έχεις συνεχή ενημέρωση και ποιοτική ψυχαγωγία καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σου. Το @sea είναι ένα διαδραστικό, πολυχρηστικό portal με ελεύθερη πρόσβαση, σχεδιασμένο για να μετατρέπει το ταξίδι με τα πλοία μας σε μια πραγματικά ευχάριστη και ολοκληρωμένη εμπειρία. Επισκέψου το και μάθε χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι σου, άκουσε podcast και μουσική, βρες παιχνίδια για να ψυχαγωγηθούν τα μικρά παιδιά, εκμεταλλεύσου τον χρόνο σου όσο ταξιδεύεις και κλείσε δραστηριότητες στο νησί, και πολλά άλλα!

Πλέουμε μαζί!

Και μην ξεχνάς να χρησιμοποιείς στα πλοία της Anek Lines, τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης για ένα βιώσιμο αύριο.

Εσύ ακόμη το σκέφτεσαι; Η Κρήτη σε περιμένει και η Anek Lines είναι έτοιμη να σε ταξιδέψει εκεί.