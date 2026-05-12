Έρχεται το Fun Vibes Family Festival 2

Μια Ημέρα Αφιερωμένη στα Παιδιά - Δημιουργία, Παιχνίδι, Διασκέδαση

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Οικογένειας, η Liquid Media διοργανώνει το Fun Vibes Family Festival 2, στο πλαίσιο του This is Athens - City Festival του Δήμου Αθηναίων, μια ολοήμερη γιορτή για παιδιά και γονείς με παιχνίδι, δημιουργικές δράσεις, shows, αθλητικά challenges και διαδραστικές εμπειρίες.

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, από τις 11:00 έως τις 19:00, οι επισκέπτες θα απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο χρώμα, φαντασία, γέλιο και οικογενειακή διασκέδαση.

Αναλυτικό πρόγραμμα

11:00 – 13:00 | Ξυλοπόδαροι

Δύο χαρούμενοι ξυλοπόδαροι σκορπίζουν γέλια, χαιρετούρες και παιχνίδι, φωτογραφίζονται με τα παιδιά και γεμίζουν τον χώρο με χαρά και φαντασία.

Αθλητικές δραστηριότητες με τις Ακαδημίες Στίβου & Αυτοάμυνας του ΟΠΑΝΔΑ

11:10 – 11:50 | Στίβος

Η κίνηση γίνεται παιχνίδι μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και διασκέδαση. Τα παιδιά συμμετέχουν σε παιγνιώδεις ασκήσεις προετοιμασίας και δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε δραστηριότητες με κώνους, στεφάνια, σκάλα ασκήσεων και πολλά ακόμη, αναπτύσσοντας ταχύτητα, συντονισμό και ομαδικό πνεύμα.

12:00 – 12:50 | Αυτοάμυνα

Μια δυναμική γνωριμία με τον κόσμο της αυτοάμυνας, μέσα από κινήσεις kung fu Wing Chun και άμεσης προσέγγισης. Με ασκήσεις σε στόχους, γάντια και ασπίδες, τα παιδιά μαθαίνουν βασικές τεχνικές με ασφαλή και διαδραστικό τρόπο, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, την αντίληψη και τον έλεγχο της κίνησης.

11:30 – 12:15 | Magic Show

Ο κόσμος της μαγείας ζωντανεύει μέσα από απίθανα κόλπα, εκπλήξεις, γέλιο και διαδραστικές στιγμές για μικρούς και μεγάλους.

13:00 – 14:00 | Bubble Show

Μικρές και τεράστιες σαπουνόφουσκες χορεύουν στον αέρα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα γεμάτο χρώματα, λάμψη και μαγεία.

17:00 – 18:00 | Το Εργαστήρι των Μικρών Επιστημόνων

Η επιστήμη γίνεται παιχνίδι μέσα από πειράματα, αντιδράσεις, χρώματα και απρόσμενες εκπλήξεις που προσκαλούν τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γνώση με διασκεδαστικό τρόπο.

Δράσεις όλη την ημέρα

11:00 – 19:00 | Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Η διασκέδαση συναντά την οικολογική συνείδηση σε έναν πολύχρωμο χώρο δράσης. Μέσα από παιχνίδια όπως ψάρεμα, στόχους, κρίκους, τσουβαλοδρομίες, κυνήγι θησαυρού και τροχούς τύχης, τα παιδιά μαθαίνουν με διαδραστικό τρόπο για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στους Μπλε Κάδους και Κώδωνες και την προστασία του περιβάλλοντος.

11:00 – 19:00 | Εργαστήρια Ζωγραφικής από τη FREZYDERM

Στην art & info γωνιά της FREZYDERM, τα παιδιά δημιουργούν με κηρομπογιές και χρώματα , ενώ οι γονείς γνωρίζουν ειδικά μελετημένα προϊόντα παιδικής στοματικής φροντίδας και αντηλιακής προστασίας, λαμβάνοντας χρήσιμες συμβουλές για την καθημερινή φροντίδα των παιδιών.

11:00 – 19:00 | ZeniΘ Energy Lounge

Η ZeniΘ προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη δράση, γνώση και δημιουργικό παιχνίδι. Με αθλητικά challenges, έξυπνα quiz και ομαδικά παιχνίδια, η ψυχαγωγία γίνεται αφορμή για μάθηση και ευαισθητοποίηση γύρω από την πράσινη ενέργεια και τη βιωσιμότητα.

11:00 – 19:00 | Meet & Play με τον Μουντιαλίτο & τον Μπασκετίνο

Οι αγαπημένες μασκώτ Μουντιαλίτο και Μπασκετίνο θα βρίσκονται στον χώρο για γνωριμία, παιχνίδι και αμέτρητες φωτογραφίες με τα παιδιά, δίνοντας ακόμη περισσότερο ρυθμό και sports vibes στη γιορτή.

11:00 – 19:00 | Survivor Adventure Arena

Μια περιπέτεια γεμάτη δράση, όπου οι μικροί παίκτες δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους μέσα από fun challenges που θυμίζουν αποστολή επιβίωσης.

11:00 – 19:00 | Football Goal Challenge

Οι συμμετέχοντες παίρνουν θέση, στοχεύουν και σουτάρουν, δοκιμάζοντας την ακρίβεια και τη δύναμή τους στο κυνήγι του τέλειου γκολ.

11:00 – 19:00 | Sub Soccer Showdown

Ένα διαφορετικό soccer παιχνίδι με γρήγορες φάσεις, γέλιο και πολλή ενέργεια, που βάζει τους παίκτες κατευθείαν στη δράση.

11:00 – 19:00 | Legends Memory Game

Ένα παιχνίδι μνήμης αφιερωμένο στους θρύλους του αθλητισμού, που συνδυάζει γνώση, παρατηρητικότητα και fun.

11:00 – 19:00 | Jump & Play Sports Trampoline

Άλματα, παιχνίδι και πολλή διασκέδαση σε ένα trampoline experience γεμάτο κίνηση, γέλιο και nonstop action.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Τίτλος: Fun Vibes Family Festival 2

