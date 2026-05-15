Vamvakou Mountain Run: Συμμετέχεις με την ψυχή σου!

Ο Vamvakou Mountain Run (7 Ιουνίου) επιστρέφει για 6η φορά στις πλαγιές του Πάρνωνα!

Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να περπατά. Δεκτό. Μεγάλη σοφία, τι να λέμε τώρα. Ο άνθρωπος γεννήθηκε και αμέσως έμαθε να τρέχει. Ωραίο και αυτό. Τεράστια σκέψη, μας καθήλωσε. Λοιπόν, επειδή ο άλλος εαυτός έχει διάθεση για battle και cancel, ας προσαρμόσουμε τη σκέψη και τη φωνή του απλού, συνηθισμένου, ανθρώπου. Λοιπόν, η ζωή μας όλη είναι ένα διαρκές τρέξιμο, να προλάβουμε τα πάντα, να ακολουθήσουμε τα πάντα και να ραπάρουμε λέγοντας το τρέχω σαν είμαι κυνηγημένος. Αν θέλετε να το πάμε και σε επίπεδο λαϊκής παράδοσης και νεοελληνικής ποπ αναφοράς, κουλτούρας, εμείς οι Έλληνες τρέχουμε σαν τον Βέγγο. Ξέρετε, αυτόν τον άνθρωπο, τύπο ανθρώπου, καλλιτέχνη, που μια ζωή έτρεχε για να προλάβει, να καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να επιβιώσει. Συνεπές, τρέχουμε γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή και το κάνουμε με άγχος, πίεση και την απειλή της ακύρωσης. Και ξέρετε, το τρέξιμο στην άσφαλτο, ανάμεσα στα τσιμέντα, στα πυρωμένα σίδερα και στα παγωμένα σοκάκια, δεν βοηθάει την ψυχή και το μυαλό. Η λύση είναι στα βουνά! Εκεί θα βρείτε τη διέξοδο και το τρέξιμο που διασκεδάζει, εκτονώνει, λυτρώνει. Την Κυριακή 7 Ιουνίου έρχεται το Vamvakou Mountain Run και θα σας δώσει την ουσία του τρεξίματος και της ανθρώπινης προσπάθειας.

Ανάμεσα σε έλατα και πεύκα…



Στα μονοπάτια του Λακωνικού Πάρνωνα, ανάμεσα σε έλατα και πεύκα, δίπλα σε φαράγγια και ανοιχτούς ορίζοντες και κοντά στο αναγεννημένο χωριό της Βαμβακούς, την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, το ρολόι μετράει τον χρόνο, αλλά όχι μόνο την επίδοση, στην 6η διοργάνωση ενός αγώνα ορεινού τρεξίματος που είναι ταυτόχρονα αθλητική πρόκληση και απόδραση από τους ρυθμούς της πόλης. Για όλους.

Η διοργάνωση ανήκει στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vamvakou Revival και εντάσσεται στην πρωτοβουλία Αναβίωσης της Βαμβακούς, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Στόχος είναι η ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής και η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε δραστηριότητες μέσα στη φύση. Τη διοργανωτική επίβλεψη και τεχνική ενημέρωση του αγώνα έχει ο δρομέας και coach Ιωάννης Δημόπουλος.

Στιγμές που μένουν



Με μετακίνηση από Αθήνα και Καλαμάτα (με ενδιάμεσους σταθμούς Κόρινθος & Τρίπολη), o Vamvakou Mountain Run φέρνει δρομείς κάθε επιπέδου στη γραμμή εκκίνησης. Από την πλατεία της Βαμβακούς στα 950 μέτρα, με τη διαδρομή να ανεβαίνει μέχρι τα 1900 μέτρα, το βουνό σε δοκιμάζει αλλά και σε ανταμείβει μέσα από τρεις διαδρομές, 29, 19 και 7 χιλιομέτρων. Ο τερματισμός σε φέρνει πίσω στο χωριό, με μετάλλια, βραβεύσεις και κληρώσεις δώρων να κλείνουν τον κύκλο της προσπάθειας. Επιπλέον, ο αγώνας είναι ενταγμένος στο International Trail Running Association, για να μετράς αν το επιθυμείς τις επιδόσεις και να μαζεύεις πόντους για τις επόμενες προκλήσεις σου.

Και επειδή οι δρομείς μπορεί να τρέχουν μόνοι, αλλά στη Βαμβακού οι παρέες γράφουν την ιστορία, το χωριό έχει να προσφέρει πολλές επιλογές για να μοιραστούν με όσους τους συνοδεύουν: ποδηλατάδες, pasta party, δραστηριότητες για παιδιά αλλά και μια συζήτηση με τη δρομέα υπερπαποστάσεων, Ασημίνα Ινγκλέζου, και τον δρομέα και καλλιτέχνη, Γιώργο Δημουλά, που θα εμπνεύσει όσους τρέχουν αλλά και όσους ακόμα το σκέφτονται.

Γιατί στον Vamvakou Mountain Run συμμετέχεις όχι μόνο με τα πόδια, αλλά και με την ψυχή σου! Και ό,τι κι αν επιλέξεις τελικά – να τρέξεις, να παρακολουθήσεις ή να χαλαρώσεις– η Βαμβακού σε περιμένει για να ζήσεις τις στιγμές που μένουν.



INFO

Κυριακή 07 Ιουνίου

Βαμβακού Λακωνίας

Αγώνας | Υψ. | Ώρα εκ. | Εκκίνηση/Τερματισμός | Συμμετοχή

29 χλμ | +1353 μ | 09:30 | Πλατεία Βαμβακούς | 20€

19 χλμ | +800 μ | 09:30 | Πλατεία Βαμβακούς | 15€

7 χλμ | +385 μ | 10:00 | Πλατεία Βαμβακούς | 7€



Επικοινωνία για τη Vamvakou Revival

Ελένη Μάμη, Ομάδα Vamvakou Revival

Βαμβακού, 230 67, Λακωνία

[email protected]

+30 27310 76233

www.vamvakourevival.org

Επικοινωνία - Προβολή στα Media: Zuma Communications

*Οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν και θα διαρκέσουν έως τις 31/05.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδρομές, τις εγγραφές και τις παράλληλες εκδηλώσεις: https://www.vamvakourevival.org/vmr-2026/

