«Ο διάβολος φοράει Prada 2»: Οι αμοιβές-μαμούθ της Μέριλ Στριπ, της Αν Χάθαγουεϊ και της Έμιλι Μπλαντ

Με τα επιπλέον bonus από τα εισιτήρια να εκτοξεύουν τα συνολικά κέρδη, το sequel εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές και οικονομικές επιτυχίες της χρονιάς.

Η επιστροφή της θρυλικής Μιράντα Πρίστλι στη μεγάλη οθόνη δεν συνοδεύτηκε μόνο από τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού, αλλά και από συμφωνίες εκατομμυρίων για τις πρωταγωνίστριες του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2». Σύμφωνα με πληροφορίες από το Χόλιγουντ, η Meryl Streep εξασφάλισε αμοιβή ύψους 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων για την επιστροφή της στον εμβληματικό ρόλο της αυστηρής διευθύντριας μόδας, σε μια συμφωνία που φαίνεται πως επηρέασε και τις συμπρωταγωνίστριές της.

Η νέα ταινία, που αποτελεί συνέχεια του κλασικού φιλμ του 2006, σημειώνει ήδη εντυπωσιακή πορεία στο παγκόσμιο box office, ξεπερνώντας τα 300 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Η τεράστια εμπορική επιτυχία της παραγωγής φαίνεται πως δικαίωσε τα μεγάλα οικονομικά ανοίγματα του στούντιο και ιδιαίτερα τις υψηλές αμοιβές του βασικού cast.

