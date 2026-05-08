Χανταϊός: Ένα πάρτι, μια κηδεία και 11 νεκροί - Η επιδημία που σόκαρε την Αργεντινή

Οι επιστήμονες κατέγραψαν σπάνια ανθρώπινη μετάδοση χανταϊού στην Αργεντινή και παρακολουθούν ξανά την παραλλαγή Andes.

Πριν ακόμη εμφανιστεί η πανδημία της Covid και αλλάξει ολόκληρο τον πλανήτη, μια άλλη επιδημία είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Αργεντινή. Ήταν το 2018, όταν ένα ξέσπασμα χανταϊού στις περιοχές Τσουμπούτ, Νεουκέν και Ρίο Νέγρο οδήγησε σε 34 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 11 θανάτους μέσα σε λίγους μήνες.

Το στοιχείο που τρόμαξε περισσότερο τις αρχές δεν ήταν μόνο η θνησιμότητα του ιού, αλλά το γεγονός ότι η μετάδοση φαινόταν να έχει γίνει ανάμεσα σε ανθρώπους, σε καθημερινές κοινωνικές στιγμές όπως ένα πάρτι γενεθλίων, μια κηδεία και ακόμη και μέσα από ιατρική επαφή.

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

Για χρόνια, η επιστημονική κοινότητα θεωρούσε πως ο χανταϊός μεταδίδεται σχεδόν αποκλειστικά από τρωκτικά σε ανθρώπους, κυρίως μέσω επαφής με ούρα ή περιττώματα μολυσμένων αρουραίων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη παραλλαγή Andes έδειξε κάτι διαφορετικό.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε αργότερα στο The New England Journal of Medicine επιβεβαίωσε ότι υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, κάτι που μέχρι τότε θεωρούνταν εξαιρετικά σπάνιο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως ο ιός πέρασε αρχικά από τρωκτικά στον άνθρωπο και στη συνέχεια εξαπλώθηκε ανάμεσα σε ανθρώπους μέσω στενής επαφής. Μάλιστα, η πλήρης γονιδιωματική ανάλυση σε δείγματα 27 ασθενών έδειξε ότι το στέλεχος Epuyén/18–19 ήταν παρόμοιο με εκείνο που είχε συνδεθεί το 1996 με την πρώτη γνωστή ανθρώπινη μετάδοση χανταϊού στην περιοχή El Bolsón της Αργεντινής.

Το πάρτι γενεθλίων που έγινε αλυσίδα μετάδοσης

Το πρώτο μεγάλο γεγονός μετάδοσης φαίνεται πως ήταν ένα πάρτι γενεθλίων με περίπου 100 καλεσμένους. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο λεγόμενος «ασθενής 1» παρέμεινε εκεί μόλις 90 λεπτά, καθώς είχε ήδη πυρετό και έντονη αδιαθεσία.

Λίγες ημέρες αργότερα, πέντε άτομα που κάθονταν κοντά του εμφάνισαν συμπτώματα συμβατά με χανταϊό. Ένας από αυτούς, ο «ασθενής 2», θεωρείται ότι μετέδωσε στη συνέχεια τον ιό σε ακόμη έξι ανθρώπους.

Η αλυσίδα δεν σταμάτησε εκεί. Ο ασθενής πέθανε 16 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων και η σύζυγός του ανέβασε πυρετό κατά τη διάρκεια της κηδείας. Σύμφωνα με τη μελέτη, δέκα ακόμη άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά της εκείνες τις ημέρες αρρώστησαν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η ανησυχία και οι περιορισμοί

Όταν επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα 18 κρούσματα, οι αρχές της Αργεντινής επέβαλαν απομόνωση τόσο στους ασθενείς όσο και στις επαφές τους, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση.

Η υπόθεση επανήλθε τώρα στην επικαιρότητα λόγω του πλοίου MV Hondius της Oceanwide Expeditions, καθώς ειδικοί παρακολουθούν με προσοχή οποιαδήποτε πιθανή εμφάνιση της παραλλαγής Andes.

Παρά την ανησυχία, πάντως, οι επιστήμονες προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Ο μικροβιολόγος Gustavo Palacios από το νοσοκομείο Mount Sinai της Νέας Υόρκης, ένας από τους συντάκτες της μελέτης, εξήγησε πως υπάρχουν λιγότερα από χίλια καταγεγραμμένα περιστατικά αυτού του ιού και ότι συνήθως οι αλυσίδες μετάδοσης σταματούν γρήγορα.

Όπως σημειώνει, στους χανταϊούς υπάρχει συνήθως ένα «νεκρό σημείο» μετάδοσης και μέχρι σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί μεγάλες αλυσίδες διασποράς πέρα από λίγες διαδοχικές μολύνσεις.

