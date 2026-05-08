13η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Από 8-10 Μαΐου στο M.E.C Παιανίας το μέλλον της δόμησης είναι εδώ

Η κορυφαία συνάντηση του κατασκευαστικού κλάδου στη χώρα επιστρέφει δυναμικά για ακόμα μία χρονιά, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες τάσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της δόμησης.

Με αντίστροφη μέτρηση λιγότερο από μήνα, η 13η Έκθεση ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ προετοιμάζεται να υποδεχθεί επαγγελματίες και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026 στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας.

Με επίκεντρο την καινοτομία και την εξέλιξη, η έκθεση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών που αφορούν τη σύγχρονη κατοικία, τα βιομηχανικά κτίρια, τα τουριστικά καταλύματα και τα έργαυποδομών, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.

Ξεχωριστή θέση και στη φετινή διοργάνωση κατέχει η παρουσία πλήρως ανεπτυγμένων κατασκευών, όπως tiny homes, container homes και προκατασκευασμένες κατοικίες από μπετόν ή μέταλλο, τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο, προσφέροντας μια άμεση και βιωματική εμπειρία στους επισκέπτες.

Βασικές Κατηγορίες Εκθεμάτων:

Σύγχρονη Κατοικία: Προκατασκευασμένες κατοικίες από Μπετόν Ξύλο ή Μέταλλο, Tiny Houses, Container Homes,

Ανυψωτικά μηχανήματα, μηχανήματα κοπής, συγκόλλησης και διαμόρφωσης μετάλλου. Δόμηση & Ανακαίνιση: Κουφώματα, δομικά υλικά τελευταίας γενιάς και ολοκληρωμένες λύσεις ανακαίνισης.

Στο πλαίσιο της 13ης Έκθεσης ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 Επιστημονική Ημερίδα με διακεκριμένους ομιλητές. Μηχανικοί, αρχιτέκτονες, εργολάβοι και στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις βέλτιστες πρακτικές, τις νέες τεχνολογίες και τις τάσεις που διαμορφώνουν την Ελληνική αγορά.

Η 13 η Έκθεση ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες που αναζητούν νέες συνεργασίες και τεχνογνωσία, όσο και σε ιδιώτες που σχεδιάζουν το επόμενο κατασκευαστικό ή ανακαινιστικό τους βήμα, προσφέροντας ένα δυναμικό περιβάλλον δικτύωσης, ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών. Επιβεβαιώνοντας, παράλληλα, τη σταθερή και ηγετική της θέση στον κλάδο.

Οργάνωση: NEW GΕNESIS EXPO

Τηλ. Κέντρο: 213 047 3299 | Website: www.expoconstructions.com